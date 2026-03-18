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2026世界棒球經典賽（WBC）於今（18）日在邁阿密迎來巔峰對決。被譽為「史上最強」的美國夢幻隊，最終以2：3不敵委內瑞拉，繼上屆敗給日本後，連續兩屆屈居亞軍。美國隊隊長、洋基巨星賈吉（Aaron Judge）在冠軍戰手感冰冷，全場4打數0安打還狂吞3次三振，賽後他難掩失落地表示：「雖然結果令人失望，但這兩週能與這群隊友並肩作戰是最高榮譽。」身為大聯盟當紅巨星，首次參與經典賽的賈吉在決賽舞台卻遭遇慘痛失利。擔任「3棒、右外野手」的他，前兩個打席分別遭到三振；6 局下球隊落後2分時，他在一壘有人時擊出三壘滾地球出局。最令人扼腕的是8局下半，強打哈波（Bryce Harper）敲出起死回生的追平兩分砲，正當美國隊氣勢如虹時，隨後上場的賈吉卻再次遭到三振。9局上美國隊丟掉超前分後，下半局未能反攻成功，最終以一分之差飲恨。當最後一個出局數出現，看著委內瑞拉球員在場內瘋狂慶祝，賈吉被捕捉到神情呆滯地坐在板凳席上，手握球棒久久無法動彈。賽後約兩小時，賈吉強打起精神接受媒體採訪。他語氣沉重地表示：「內心非常失望。我們這群人聚集在一起，披上這身球衣的唯一目標就是奪得金牌。很遺憾，今天我們沒能達成目標。對於能貫徹自己風格、打出一場精采棒球並贏得勝利的委內瑞拉，我只能脫帽致敬。」談到參與經典賽的感受，賈吉形容這種一戰定生死的壓力，如同「每晚都在打外卡驟死賽」，那種狂熱的氛圍甚至連世界大賽都難以體會。儘管結果令人沮喪，賈吉仍感性說道：「輸球的感覺糟透了，但這兩週能與這群頂尖球員共度，是我職業生涯最特別的時光。」這支集結了賈吉、哈波兩位MVP得主，以及2025年全壘打王舒瓦伯（Kyle Schwarber）、潛力新秀威特（Bobby Witt Jr.）等豪門陣容的美國隊，本屆賽事卻走得跌宕起伏。不僅預賽曾敗給義大利，決賽面對委內瑞拉時，打線除了哈波的兩分砲外，其餘時刻均顯得攻勢疲軟。隨著委內瑞拉奪下隊史首冠，美國隊連續兩屆以2：3的相同比分拿到亞軍，這支棒球王國的夢幻軍團何時能重新登頂，已成為全美球迷最關心的話題。