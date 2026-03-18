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2026世界棒球經典賽（World Baseball Classic）在今日冠軍戰後正式劃下句點，連兩屆殺進冠軍賽的美國皆以亞軍作收，隊史最近一次奪冠紀錄仍然停留在2017，總教練迪羅薩（Mark DeRosa）表示不會為輸球找藉口：「這兩場冠軍賽都是2：3落敗，在更衣室能看得出來選手們有多沮喪。」美國隊在8局下曾一度靠著哈波（Bryce Harper）的2分砲扳平戰局。原本9局上正規調度應是派出守護神米勒（Mason Miller）守住，尋求再見勝利的機會，但美國隊派別的投手，被委內瑞拉攻下致勝分，調度引發熱議。對此，總教練迪羅薩解釋：「如果當時是領先狀態就會讓他投，但因為是平手所以才沒派他。」這次美國隊陣中包含3屆MVP的隊長賈吉（Aaron Judge）與2屆MVP的哈波加上捕手史上最多單季60轟的羅利（Raleigh）等人領軍，未料最終依舊未能將冠軍獎盃留在美國，讓不少美國隊選手呆坐在板凳上。談到失利原因，總教練迪羅薩表示：「能在適當時機找到節奏，並在關鍵時刻大膽揮擊才會贏球，整場我們打線始終無法找到節奏。」雖然落敗但仍表達了對球員的感謝：「能代表國家出賽是一種榮耀，這是一支很棒的球隊，也是一場精彩的比賽。」肯定球員們的努力與拚戰。媒體問到未來是否有意願再次執教國家隊時，迪羅薩態度相當明確，表達若有機會一定會再挑戰一次：「如果再給我一次機會，我百分之百願意再來一次。我很想完成最後那一步，為什麼？如果你看到現在休息室裡球員有多難過，你就會知道原因。」