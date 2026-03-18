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印第安那溜馬隊的低迷賽季今晚在麥迪遜花園廣場進一步探底。儘管前三節展現極高投籃命中率，但末節崩盤，最終以110：136慘敗給紐約尼克。這場失利讓溜馬苦吞14連敗，正式改寫了球隊本季稍早才創下的13連敗紀錄，寫下隊史最黑暗的一頁。尼克隊在缺少全明星後衛布朗森（Jalen Brunson）的情況下，由哈特（Josh Hart）挺身而出。他全場13投12中，包含三分球5投全中，狂飆33分、7籃板與5助攻。阿努諾比（O.G. Anunoby）也貢獻了26分，唐斯（Karl-Anthony Towns）則挹注22分與11籃板。艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）則繳出16分與10助攻的雙十成績。溜馬隊今日開局手感極佳，第一節命中率高達70%。然而，比賽進入第四節後風雲變色，溜馬前14次出手僅中2球，完全無法抵擋尼克的強大火力。此役球隊缺少了席亞康（Pascal Siakam）與先發控衛內姆哈德（Andrew Nembhard），戰力大打折扣。儘管沃克（Jarace Walker）攻下全隊最高16分，仍無力回天。溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）賽後表示：「尼克隊今晚打出了冠軍級別的表現。他們在籃板與球權保護上都佔據絕對優勢。我們無法打亂他們的節奏，必須給予對手極大的肯定。」