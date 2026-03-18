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▲三胞胎14歲近況曝光，各個擁有大長腿和當初的寶寶形象不同。（圖／IG@songilkook）

透過韓國親子節目《我的超人爸爸》（又譯：《超人回來了》）走紅的「國民三胞胎」大韓、民國、萬歲14歲了！爸爸宋一國日前曬出三兄弟近況照，透露三兄弟現在正值青春期，並且提及大哥大韓現在已經比身高185公分的自己還高，超驚人近況掀起粉絲討論熱潮。韓國男星宋一國15日在社群平台曬出一組三胞胎近照，公開照片中，三兄弟與表妹一同出遊，站在戶外景點合影，可以發現他們臉上早已褪去兒時肉嘟嘟模樣，取而代之的是超級大長腿和滿滿少年感，讓不少一路看著他們長大的粉絲瞬間被勾起回憶。最讓外界震驚的，莫過於三胞胎的「暴風成長」速度，宋一國親口透露，現在大韓的身高已經超過自己，而他本人身高正為185公分，也就是說，年僅14歲的大韓身高已經衝破185公分，驚人發育速度完全看不出當年還是黏著爸爸撒嬌的小男孩。除了身高變化引發討論，宋一國也分享孩子們正值「中二病」時期，讓身為爸爸的他直呼每天都像「抱著祈禱的心情過日子」，這回之所以能公開近照，也是因為碰上生日，三胞胎才難得點頭答應讓爸爸分享照片，大批網友看到近照後紛紛表示「真的像看自己小孩長大」、「已經不是可愛，是帥氣了」、「根本職業模特兒比例！」