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2026世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰今（18）日於邁阿密隆重登場，上演了一場載入史冊的黑馬逆襲。委內瑞拉靠著強大的投手壓制力與關鍵一擊，最終以3：2險勝地主美國隊，捧起隊史首座經典賽金盃。這場勝利不僅震撼全球棒壇，連遠在台灣、效力中信兄弟的委內瑞拉雙洋投勝騎士（Mario Sanchez）與羅戈（Nivaldo Rodriguez），也都在今早跨海見證歷史性的一刻，直呼：「感到非常驕傲。」本場美委巔峰對決，委內瑞拉先發投手「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）表現堪稱完美，主投4.2局僅被敲出1支安打、無失分，更兩度送出三振讓美國隊隊長賈吉（Aaron Judge）無功而返。委國打線則在3局上靠著高飛犧牲打先馳得點，5 局上阿布瑞尤（Wilyer Abreu）再轟出一發特大號的陽春彈，取得2：0領先。雖然美國隊強打哈波（Bryce Harper）在8局下轟出起死回生的追平兩分砲，讓戰況一度陷入膠著，但委內瑞拉韌性極強，9局上蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）面對美國隊後援投手惠特洛克（Garrett Whitlock），大棒一揮擊出價值連城的致勝二壘安打。隨後守護神帕倫西亞（Carlos Palencia）在9局下守住領先，宣告委內瑞拉奪下隊史首冠。這場冠軍戰也讓遠在台灣效力中信兄弟與富邦悍將的委內瑞拉洋將很緊張。曾代表國家隊出戰12強賽的勝騎士透露，自己早上約7：30就起床和家人一起看比賽，「當下有點緊張，因為我想要委內瑞拉贏，但同時我也很有信心，我知道我們會贏。」勝騎士認為自己身為委內瑞拉人，現在感到更加驕傲，會繼續享受未來的每一天。另一位強投羅戈同樣難掩激動之情，他強調：「身為委內瑞拉人，我感到非常驕傲，這是我們歷史上第一次拿下世界棒球經典賽冠軍。我們的國家發生這件大事，我感到非常開心，感謝上帝賜給我們勝利，也感謝大家。」除了在台的洋投，過去曾效力富邦悍將、與勝騎士及羅戈同為12強戰友的富藍戈（Enderson Franco），今日也在比賽關鍵時刻於自己的社群平台Threads上連發三篇文，字裡行間充滿對母國奪金的期待與狂喜。