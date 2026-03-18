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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）決賽於3月18日落下帷幕，備受期待的美國隊最終以2：3惜敗委內瑞拉，連兩屆屈居亞軍。賽後頒獎典禮上不少球員表現出不甘心，以舒瓦伯（Kyle Schwarber）與米勒（Mason Miller）為首的多名大聯盟球星，在領到銀牌後隨即將其摘下，展現了這支球隊對於冠軍目標的強烈渴望，也讓人好奇他們下一屆是否會組建更強的陣容回歸。在今日賽後的獎牌頒發儀式中，儘管大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）親自向每位球員致意並掛上銀牌，但美國隊球員顯然對亞軍成績極度失望。根據現場影像記錄，舒瓦伯、韋伯（Logan Webb）、克羅阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、小威特（Bobby Witt Jr.）、安東尼（Roman Anthony）以及史派爾（Gabe Speier）等人在走回休息室前，便不約而同地立刻將掛在脖子上的銀牌摘下。其中，大聯盟火球男米勒（Mason Miller）更被側目，其摘除獎牌的速度甚至與他的火球一樣快，全程手插腰，且被掛上銀牌後直接轉身離開，顯見對銀牌結果完全無法接受。這種情緒與過往加拿大男子冰球隊在奧運領取紀念品時的反應如出一轍，充分反映出這群菁英選手對於「第二名」的排斥。美國隊在本屆賽事中集結了全聯盟最強大的全明星陣容，賽前被視為奪冠大熱門。雖然在分組賽表現略有起伏，但仍強勢殺進決賽，最終卻無法彌補2023年輸給日本隊的遺憾，再度與冠軍獎盃擦身而過。自2006年經典賽創辦至今的六屆賽事中，擁有棒球最高殿堂資源的美國隊僅在2017年奪冠一次。隨著2026年遺憾收場，美國知名記者Jack Baer分析，這群球星對於勝利的飢渴程度已達頂點，預計將把目光鎖定在下一屆（預計為2030年）的經典賽。關於下一屆經典賽的舉辦年份，目前官方尚未正式拍板。若按四年一度的規律，可能在2030年舉行；若考量恢復過往（2017-2021-2025）的頻率，則不排除調整至2029年。無論日期為何，這支在領獎台上展現強烈自尊心的美國隊，屆時勢必會再度組成「最強復仇者聯盟」，目標唯有重奪世界冠軍寶座。