六扇門也要賣痛風火鍋了！新品「三蟹叻沙粉絲煲」結合濃郁南洋叻沙湯頭，即日起只要190元爽吃，平價小火鍋開吃親民痛風鍋；官方表示，全新「台中沙鹿店」全面升級豪華自助吧，新增打拋豬、麻婆豆腐吃到飽新菜色，還有泡麵牆、豆花吧快朝聖。錢都則聯名YTR韓勾ㄟ金針菇「金家ㄟ」開吃蒜辣雞湯鍋、雪濃湯鍋，兩款韓式鍋物新上市。
六扇門也有痛風火鍋！「三蟹叻沙粉絲煲」新品190元開吃
去年聯名繼光香香雞爽吃鹹酥雞火鍋的「六扇門」，今年又有最新力作！六扇門主打平價個人小火鍋，沒想到竟然可以吃到親民版痛風鍋！3月新品「三蟹叻沙粉絲煲」，湯底以南洋風味的叻沙、香濃椰漿為基底，融合多種辛香料熬製，並融合蟹膏入湯、豪邁放入三隻螃蟹，湯頭喝得到海味鮮甜與蟹膏濃香。
六扇門台中旗艦店開幕！進駐沙鹿區：豪華自助吧全面升級
除了超狂新品上市，六扇門也同步介紹佔地超過百坪的全新大型旗艦店「台中沙鹿店」。採全新裝潢概念打造；餐點部分不只有分量升級的「大胃王套餐」，肉量較一般鍋物提升3倍；還為清爽飲食的消費者，打造「純菜盤」。
六扇門台中沙鹿店「豪華自助吧吃到飽」全面升級，新增打拋豬、麻婆豆腐等新菜色；店內加入搶眼的「泡麵牆」；甜點區則規劃豆花吧搭配紅豆、花生粉等配料。
六扇門「台中沙鹿店」 餐廳資訊
地址：台中市沙鹿區北勢東路430號
時間：11:00–23:00（21:30後僅提供外帶）
電話：04-2633-3456
錢都：聯名YTR金家ㄟ金針菇！蒜辣雞湯鍋、雪濃湯鍋2款新品
錢都則表示，聯名YTR金家ㄟ金針菇，開吃橘紅色的「蒜辣雞湯鍋」、溫潤濃郁的「雪濃湯鍋」，而且兩款韓式鍋物都都附有韓國魚板串、年糕條，喜歡韓式美食的消費者不要錯過了。
資料來源：六扇門、錢都
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去年聯名繼光香香雞爽吃鹹酥雞火鍋的「六扇門」，今年又有最新力作！六扇門主打平價個人小火鍋，沒想到竟然可以吃到親民版痛風鍋！3月新品「三蟹叻沙粉絲煲」，湯底以南洋風味的叻沙、香濃椰漿為基底，融合多種辛香料熬製，並融合蟹膏入湯、豪邁放入三隻螃蟹，湯頭喝得到海味鮮甜與蟹膏濃香。
除了超狂新品上市，六扇門也同步介紹佔地超過百坪的全新大型旗艦店「台中沙鹿店」。採全新裝潢概念打造；餐點部分不只有分量升級的「大胃王套餐」，肉量較一般鍋物提升3倍；還為清爽飲食的消費者，打造「純菜盤」。
六扇門「台中沙鹿店」 餐廳資訊
地址：台中市沙鹿區北勢東路430號
時間：11:00–23:00（21:30後僅提供外帶）
電話：04-2633-3456
錢都則表示，聯名YTR金家ㄟ金針菇，開吃橘紅色的「蒜辣雞湯鍋」、溫潤濃郁的「雪濃湯鍋」，而且兩款韓式鍋物都都附有韓國魚板串、年糕條，喜歡韓式美食的消費者不要錯過了。
資料來源：六扇門、錢都