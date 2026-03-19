效力於美職多倫多藍鳥隊的日本重砲岡本和真，今（19）日在對陣巴爾的摩金鶯隊的春訓熱身賽中，以先發第5棒、三壘手身分登場。這是他代表日本參與WBC世界棒球經典賽後，重新回歸春訓的首場熱身賽。岡本和真在比賽中展現極佳的選球能力，連續3個打席選到保送上壘，並於第6局換上代跑後退場休息，但他賽後仍表示自己的擊球狀態仍需調整。
結束經典賽任務 岡本和真重返大聯盟春訓
賽後岡本和真反省了自己的擊球狀態，他表示目前仍有將該打出的球擊成界外的情況，未來需要進一步提升擊球的精準度。雖然在領先的球數下曾將紅中附近的投球擊成界外，但他仍維持積極揮棒的態度，並冷靜判斷壞球。
儘管WBC賽程緊湊，岡本和真對此表示這是自己的選擇，完全不覺得辛苦，並強調會努力切換心情投入賽季。他感性地提到，目前在非常棒的環境中享受棒球，過得十分充實。
施奈德看好長打能力 有望成為球隊攻擊核心之一
藍鳥隊總教練施奈德（John Schneider）對岡本和真的表現給予高度評價，稱讚其出色的選球眼與好球帶判斷力。施奈德認為，只要岡本能掌握住失投的變化球，必然能發揮其長打天賦與擊球能力。根據球隊行程，岡本和真預計於明（20）日對陣洋基隊的比賽中連續出戰，並在週末參與對陣海盜與光芒的賽事。此外，球隊也安排他在（24）日參加模擬賽，透過增加打席數來加速調整節奏，迎接即將到來的開幕戰。
資料來源：《產經體育》
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賽後岡本和真反省了自己的擊球狀態，他表示目前仍有將該打出的球擊成界外的情況，未來需要進一步提升擊球的精準度。雖然在領先的球數下曾將紅中附近的投球擊成界外，但他仍維持積極揮棒的態度，並冷靜判斷壞球。
儘管WBC賽程緊湊，岡本和真對此表示這是自己的選擇，完全不覺得辛苦，並強調會努力切換心情投入賽季。他感性地提到，目前在非常棒的環境中享受棒球，過得十分充實。
施奈德看好長打能力 有望成為球隊攻擊核心之一
藍鳥隊總教練施奈德（John Schneider）對岡本和真的表現給予高度評價，稱讚其出色的選球眼與好球帶判斷力。施奈德認為，只要岡本能掌握住失投的變化球，必然能發揮其長打天賦與擊球能力。根據球隊行程，岡本和真預計於明（20）日對陣洋基隊的比賽中連續出戰，並在週末參與對陣海盜與光芒的賽事。此外，球隊也安排他在（24）日參加模擬賽，透過增加打席數來加速調整節奏，迎接即將到來的開幕戰。
資料來源：《產經體育》