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台灣旅美小將今日在基襪大戰中表現極為搶眼，敲安並外加一次保送，上壘率極高配合5局下半「空中抓飛鳥」的游擊防守美技，展現準備好站穩大聯盟的企圖心。然而，波士頓紅襪與紐約洋基今日上演投手戰，前7局雙方僵持不下，直到8局下半洋基才靠著紅襪捕手羅薩里歐（Ronaldo Rosario）的傳球失誤跑回全場唯一分數，終場紅襪就以0：1遭洋基完封，憾負這場世仇對決。雖然球隊一分飲恨，但鄭宗哲在游擊防區的表現無疑是全場焦點。5局下半兩出局時，洋基打者擊出一記游擊後方的強勁飛球，眼看球就要飛越內野，鄭宗哲展現驚人的判斷力與彈跳爆發力，飛身躍起上演「空中抓飛鳥」的美技接殺。這次守備不僅穩定住當時的投手軍心，更讓現場球評大讚：「Get Up There！」除了防守端的神勇，鄭宗哲在進攻端同樣稱職。今日他擔任先發游擊手，全場，並選到，在紅襪打線全場雖有7支安打卻缺乏適時一擊的情況下，鄭宗哲穩定的擊球品質與選球眼，成為球隊進攻端少數的亮點。本場比賽雙方投手表現皆極為優異，紅襪先發投手厄利（Connelly Early）主投5局未被擊出安打，而洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）復出首戰也穩定發揮。兩隊僵局直到8局下半才被打破，洋基抓住紅襪捕手的傳球失誤跑回致勝分。儘管紅襪全場安打數優於洋基，仍因細節處理不當吞下敗仗。