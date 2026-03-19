洛杉磯道奇今（19）日宣布球員名單異動，兩名受邀參與大聯盟春訓的投手萊恩（River Ryan）與哈特（Kyle Hart）被下放至小聯盟，根據《日刊體育》報導隨著這兩名選手離隊，目前道奇陣中可以正常出賽且在40人名單內的投手僅剩14人，這也意味著新賽季的投手開幕名單已基本確定，預計先發輪值將由大谷翔平、山本由伸以及佐佐木朗希組成的「日本三本柱」領銜。

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先發輪值大致底定　5號先發競爭激烈

除日本三本柱外，格拉斯諾（Tyler Glasnow）預計也將成為先發輪值的一員，史奈爾（Blake Snell）因上賽季季後賽過度操勞，導致手臂疲勞，目前確定趕不上開季，因此輪值最後一個席次將由希漢（Emmet Sheehan）以及羅布萊斯基（Justin Wrobleski）競爭，也有可能兩人共同扛上5號先發的位置，形成6人的先發輪值。

道奇休賽季大補強　新賽季劍指世界大賽三連霸

至於道奇牛棚方面，則將由新任守護神迪亞茲（Edwin Diaz）領軍，搭配史考特（Tanner Scott）、維西亞（Alex Vesia）以及崔南（Blake Treinen）等好手坐鎮牛棚，整體牛棚戰力相當堅強。

道奇在休賽季補進強打外野手塔克（Kyle Tucker）讓原本就相當豪華的打線再度升級，上賽季成功完成世界大賽二連霸後，新賽季道奇戰力不降反升，新賽季唯一目標就是完成世界大賽三連霸的壯舉。

資料來源：《日刊體育

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