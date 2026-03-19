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▲近 5 年北台灣 329 檔期推案統計，2026 年預估案量由 2024 年高峰大幅回落至 1435.1 億元。（圖／住展雜誌提供）

新北市（580.5 億元）： 量體雖居冠，但不少指標案出現延推、改規格等避風頭動作 。

台北市（325 億元）： 高房價銷況慢，舊案都還沒賣完，建商更不敢積極布局新案，本檔期無百億級大案 。

桃園市（357.6 億元）： 中壢區因地段穩健，成為少數亮點，但整體投資重鎮氣氛仍不樂觀 。

新竹地區（68 億元）： 房市深陷泥沼，建商普遍採取「以拖待變」策略，案量甚至比基隆還要低 。

▲2026 年北台灣各縣市 329 檔期案量預估，新北市以 580.5 億元居首，新竹僅剩 68 億元。（圖／住展雜誌提供）

▲2026 年北台灣 329 檔期重點建案，包含板橋「遠揚之森 A+ 二部曲」、中和「左岸明珠 A 區」等。（圖／住展雜誌提供）

想趁「329 檔期」看房的民眾可能要失望了！根據住展雜誌最新統計，今年北台灣新案預估推案量僅 1435.1 億元 。這不僅比去年慘跌 208.1 億元（年減 12.7%），更創下自 2011 年以來、近 15 年的最低量 。在央行第七波打房政策與房貸難辦的低氣壓下，建商縮手觀望，呈現「推了個寂寞」的難堪局面 。住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，北台灣 329 檔期往年常態約在 2,000 多億元 。但今年籠罩在貸款不易、央行強烈調控的氛圍下，推案量連 1,500 億元都不到 。這種疲弱慘況甚至超過了 2016 年房地合一稅實施、2020 年疫情來襲時期，顯見目前市場觀望氣氛極濃 。雖然 329 檔期冷清，但不少指標建商如皇翔、大陸、忠泰等，在永和、新店及桃園仍有百億大案箭在弦上 。陳炳辰表示，建商若庫存壓力過大，最快可能於四月底或 520 檔期曝光，後續仍要看央行決策動向而定 。