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金州勇士今日作客波士頓挑戰東區強權塞爾提克，在當家球星柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣的情況下，勇士進攻端陷入掙扎。儘管長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）重回舊地力拼，但手感低迷，最終勇士以不敵塞爾提克。賽後波神坦言，自己目前的身體狀態僅恢復到受傷前的六成。比賽關鍵在第一節便定下基調，塞爾提克雙槍布朗（Jaylen Brown）與塔圖姆（Jayson Tatum）開局火力全開，帶領綠衫軍打出一波高潮。勇士首節結束以落後達13分，此後整場比賽節奏皆掌握在波士頓手中，勇士始終無法將分差縮小，最終以21分之差吞下敗仗。本場比賽波爾辛吉斯先發登場22分鐘，雖然在防守端交出的全能數據，但進攻端明顯不在狀態，全場（三分球7中2），僅得到賽後接受採訪時，波神對於自己的恢復進度給出了誠實的評估：「說實話，還有一段路要走。今天我感覺自己的『引擎』有點過載，不是最佳狀態。我覺得現在大概只恢復到吧，但我預計每一場都會慢慢接近理想狀態。」面對核心領袖柯瑞缺陣帶來的戰力缺口，波爾辛吉斯強調球隊必須展現韌性：「即使柯瑞不在，我也想打出正確的比賽方式，而不是因此就垂頭喪氣。我們必須保持強大，等到他歸隊的那天，情況就會完全不同了。」勇士隊今日另一亮點為格林（Draymond Green），他貢獻13分、5籃板與5助攻，無奈團隊外線火力不足，難與多點開花的綠衫軍抗衡。