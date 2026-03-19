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2026世界棒球經典賽（WBC）落下帷幕，中華隊雖然未能走到最後，但憑藉極具侵略性的「速度戰」在國際舞台留下深刻印象。根據大聯盟官方統計，中華隊在本屆賽事累計發動的驚人紀錄，位居20支參賽隊伍之首。其中，旅美好手個人包辦4次盜壘成功，正式加冕本屆經典賽「盜壘王」。中華隊在本屆系列賽中展現了亞洲棒球細膩且靈活的特質。面對球速動輒150公里以上的各國強投，中華隊不僅在打擊端積極纏鬥，一旦上壘便化身「壘包獵人」，小組賽累計10次盜壘成功，在20個參賽國中排名第一，也刷新隊史紀錄。全隊合計10次盜壘嘗試全部成功，這種窒息式的跑壘壓迫，多次成功破壞對手投捕節奏，並將得分效率極大化，成為本屆賽事最具代表性的「閃電部隊」。至於第二名是本屆經典賽超級黑馬義大利，共有9次盜壘成功，而第三名則是甫榮獲隊史首座經典賽冠軍的委內瑞拉，也有8次盜壘成功的紀錄。效力於紅襪體系的鄭宗哲，本屆賽事完美扮演了「核彈頭」角色。他不只打擊手感火燙，上壘後的破壞力更讓對手防不勝防。他在系列賽中展現出頂級的起跑時機判斷，累計，且完全沒有被抓到過。這項數據讓他力壓多位大聯盟級跑車，榮獲2026 WBC盜壘王。除了鄭宗哲，隊中如陳晨威等快腿也在關鍵時刻展現腳程。雖然中華隊最終晉級八強複賽，但這場「速度革命」證明了台灣棒球在力量之外，利用速度與戰術執行力同樣能讓世界強豪感到威脅。隨著賽事落幕，鄭宗哲奪下盜壘王的頭銜，也為中華隊本屆的驚奇旅程畫下亮眼句點。