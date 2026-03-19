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第一階段（3月）： 進行分組預賽。延續現行模式，於東京、波多黎各、休士頓及邁阿密等地舉行，每組前兩名晉級八強。





進行分組預賽。延續現行模式，於東京、波多黎各、休士頓及邁阿密等地舉行，每組前兩名晉級八強。 第二階段（7月）： 決賽輪次移至美國境內。利用夏季球季中段，採包含「敗者復活」的雙淘汰制，決出最終冠軍。





2026世界棒球經典賽（WBC）昨（18）日在邁阿密圓滿落幕，本屆賽事共吸引高達球迷進場，較上屆大幅增長。然而，隨著賽事商業價值的飆升，現行賽制對大聯盟球員的限制也再度引發討論。根據日媒《日刊體育》與美聯社報導，MLB官方正研議將賽事拆分為「兩階段」進行，最快可能於下屆賽事推行，屆時大谷翔平「二刀流全程出賽」將不再受限。長期以來，WBC在3月春訓期間舉辦，導致投手球數受限、球團因保險與受傷風險拒絕放人等問題屢見不鮮。為了完善賽事品質，MLB主席曼弗瑞（Rob Manfred）透露，內部正討論是否參考明星賽模式在球季中舉辦決賽：若新賽制成真，球員將處於球季中的巔峰狀態。醫療團隊普遍認為，7月出賽能大幅降低投手在春訓期間強行熱開導致的受傷風險。屆時，球數限制有望大幅放寬，不僅能讓無後顧之憂地展現「二刀流」長局數投球，也能讓如等先發強投完成完整的完投安排，增加比賽觀賞性。除了賽制改革，舉辦周期也是焦點。由於MLB正與球員工會談判開放球員參加，曼弗瑞坦言，若2028年7月打奧運，2029年春季再接 WBC，球員負擔過重。因此，下屆WBC究竟是在2029年或2030年舉辦，仍須考量國際賽事的整體排程。目前該方案最大的挑戰在於7月期間需中斷MLB常規賽。目前研議方向是結合「全明星週末」，安排約的休息期。MLB總會、球團老闆會議及球員公會近期將展開正式協商，力求在商業利益與球員保護間取得平衡。