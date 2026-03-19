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《請世界吃桌》赴日辦桌 浩子、千千苦練日文

▲《請世界吃桌》由隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及美食YouTuber千千組成「辦桌台灣隊」。（圖／三立電視提供）

台灣辦桌文化搬上國際舞台 「熊本熊」親自現身

跨國實境節目《請世界吃桌》，由隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及美食YouTuber千千組成，近日一行人前進日本熊本，浩子與千千為了應付全日文主持，苦練多時、壓力爆表。而這趟也碰上浩子老婆生日，他忍不住笑說：「結婚這麼久生日還沒有辦法陪她，真是拍謝。」繼雪梨站後，節目日前到日本熊本，本次辦桌主題定為「廟會」，由隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及美食YouTuber千千組成「辦桌台灣隊」。浩子與千千為了應付全日文主持，事前苦練多時，浩子透露從雪梨站開始就不斷加強語言能力，「這次日文老師幫我很多，從份量到口感的描述都是一字一句練出來，只能靠反覆練習。」他坦言站上台那刻只能告訴自己「就是現在，不要再糾結了」得極大成就感。千千也分享自己為此苦練三個月日文，每天反覆練習三、四十次，「日文真的很難，音調、斷句都很講究，出發前老師還會擔心我能不能做到。」她甚至將老師錄音剪成Podcast反覆聆聽，加強記憶，只為在正式上桌時完美呈現。這次地點選在震後重建的熊本城前舉行，將台灣最草根、最熱鬧的文化場景搬上國際舞台。活動當天熊本吉祥物「熊本熊」也親自現身，讓現場氣氛瞬間沸騰，日本民眾更將其視為「家人般存在」，場面熱鬧非凡。為了表示慎重以及想要做好美食外交的決心，製作單位在拍攝前，也特別安排隋棠與總鋪師親自拜會熊本縣知事木村敬，並邀請知事出席吃桌活動並參與節目錄製。