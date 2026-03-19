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伊朗宣稱對荷姆茲海峽實施封鎖，引發全球石油供應可能出現中斷的憂慮，中東衝突已進入第三週，海峽航運流量大幅衰退，僅剩中國和印度等國籍部分船隻能通行；不過，海事數據公司指出，其實在海峽受伊朗打擊之初，中國船東也難逃被砲打的命運。根據CNBC報導，標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）的數據顯示，自2月28日戰爭爆發以來，通過該航道的油輪僅有21艘，與衝突前每日超過100艘相比，航運流量已大幅萎縮至幾乎停滯。大多數船隻似乎停留在荷姆茲外海，數千名海員被困在鄰近水域的船上。一些船隻已開始考慮轉向其他港口分散風險。根據海事情報公司 Windward 週日報告指出，在阿曼灣約有400艘船舶運作，大量船隻在這附近排隊等待，形成嚴重積壓。儘管伊朗對該海峽保持嚴密控制，但仍有少數船隻在不同情況下成功通過。海事分析師指出，這顯示伊朗正在選擇性地允許部分非伊朗石油貨物，在協商好的安全航行條件下通行。報導提到，伊朗大致上避免針對與中國有關的船隻。根據 Windward 的資料，在海灣作業期間，數十艘船舶透過 AIS（自動識別系統）廣播顯示其目的地涉及中國所有權或船員背景。Windward 分析師指出：「這種模式顯示，可能存在一種非正式的通行篩選機制，透過標示中國所有權或船員的船隻，試圖表明中立性或避免在當前衝突環境中成為攻擊目標。」根據海事數據公司 Lloyd's List Intelligence 的數據，從3月1日至3月15日，共有11艘與中國相關的船隻通過荷姆茲海峽，多數為一般貨船，而由主流中國船東營運的油輪仍避開該航線。本月稍早，中國國有的遠洋海運集團（Cosco Shipping）已暫停所有往返中東港口的新訂艙。然而，即便船隻標示其中國背景，也不一定能確保安全通行。一艘在航行期間透過 AIS 廣播「中國船東」的中國所有船隻，在3月12日自中東海灣駛向阿聯酋傑貝阿里時遭到彈片擊中。Lloyd's List Intelligence指出，這一事件已進一步抑制其他中國船隻通行的意願。