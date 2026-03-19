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▲若勇士無法在例行賽尾聲衝回第8名，他們將失去附加賽的「雙保險」機會，必須在附加賽連贏兩場才能晉級季後賽。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊昨（18）日客場不敵波士頓塞爾提克，但在比賽勝負之外，場邊的一起意外衝突成為全美焦點。正處於傷後復健階段的當家球星柯瑞（Stephen Curry）在走向球員通道時，遭一名激進球迷強力拉扯受傷的手臂，柯瑞隨即露出憤怒神情，該名球迷也立即遭現場安保人員驅逐出場。根據社群平台 X 用戶 @KyleCelt33 拍下的現場影片顯示，儘管柯瑞因傷未出賽，但在勇士以99：120慘敗後，他走向 TD 花園球館（TD Garden）球員通道時，一名球迷突然從看台伸出手強力拉扯柯瑞的手臂。這起突如其來的肢體接觸顯然觸碰了安全底線。雖然目前尚不清楚該名球迷的立場，但其未經同意的暴力行為已構成威脅。正為膝傷復健所苦的柯瑞當場臉色鐵青，怒視該名球迷，所幸現場安保反應迅速，第一時間便將該人士帶離場館。根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）週三的最新報導，醫療團隊對柯瑞在本月底復出持「謹慎樂觀」態度。自1月30日對戰活塞隊造成膝蓋受傷以來，柯瑞已連續缺陣19場比賽，近期雖已展開個人訓練，但尚未參與團隊合練。勇士後續關鍵賽程：3月23日：對陣獨行俠（預計復出首站）3月25日：對陣籃網3月27日：對陣奇才3月29日：對陣掘金柯瑞（Stephen Curry）缺陣期間，勇士隊僅取得 6 勝 13 負，本季在缺少核心控衛的情況下，總戰績為慘澹的10勝20負。隨著今日波特蘭拓荒者勝出，勇士排名已被超越，滑落至西區第10 名。8. 快艇（34勝35負）9. 拓荒者（34勝36負）10. 勇士（33勝36負）若勇士無法在例行賽尾聲衝回第8名，他們將失去附加賽的「雙保險」機會，必須在附加賽連贏兩場才能晉級季後賽。對於志在奪冠的勇士而言，柯瑞（Stephen Curry）能否健康回歸並帶領球隊在最後一刻超車，將決定本賽季的最終命運。