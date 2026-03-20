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隨著委內瑞拉在3月18日奪下隊史首座世界棒球經典賽（World Baseball Classic）冠軍，2026年賽事已圓滿落幕。然而，全球棒球迷對下一屆盛事的關注早已引爆。美國職棒大聯盟（Major League Baseball）主席曼弗瑞（Rob Manfred）在接受《美聯社》專訪時，針對下屆WBC的舉辦年份以及未來賽制的重大變革首度鬆口。曼弗瑞指出，目前聯盟收到了大量球迷的請願，紛紛表示「別再讓我們等4年了」。他坦言：「目前的疑問在於，我們應該在2029年、還是2030年舉辦。許多人傳郵件給我，希望不要間隔太久。3年或4年一屆的周期對於這項賽事來說或許是最合適的。」曼弗瑞強調，具體時間將取決於國際賽事的整體布局。特別是2028年洛杉磯奧運已將棒球列為正式項目，如果大聯盟球員屆時參賽，考慮到2028年7月奧運與2029年春季WBC的間隔過短，時程安排將是一大挑戰。目前洛杉磯奧運的6個參賽名額中，除了地主美國隊外，委內瑞拉與多明尼加也已憑藉本屆WBC的優異表現鎖定席位。除了舉辦年份，曼弗瑞更拋出了一個可能改變棒球歷史的震撼想法——將WBC移至「例行賽賽季中」舉行。「隨著棒球運動的持續演進，我們一直在討論於賽季中舉辦錦標賽的可能性。」曼弗瑞表示。他提到，雖然目前與轉播商FOX關於明星賽的合約將持續到2028年，但如果大聯盟認真決定推動賽季中錦標賽，這將是一個絕佳的契機。相較於現行在開季前的3月舉辦，賽季中舉辦或許能讓球員處於更佳的競技狀態，但也勢必面臨例行賽中斷與球團放行等複雜問題。曼弗瑞最後補充，下屆賽事的具體時程將視相關國際合作的推進而定。隨著WBC的熱度與商機逐年攀升，大聯盟正積極尋求在推廣棒球全球化與保護球員健康之間達成最佳平衡。