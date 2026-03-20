金州勇士隊總教練科爾（Steve Kerr）近期接受《ESPN》採訪時，談到關於勇士晉級季後賽的展望，由於勇士由於目前落後西區第六名丹佛金塊隊達8.5場勝差，科爾坦言勇士隊已幾乎沒有可能擠進保障季後賽的前六名席次，接下來勢必得通過附加賽的考驗，此外當家球星柯瑞（Steph Curry）能否健康歸隊，也將成為勇士戰力的關鍵。

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附加賽恐難以避免　勇士目標拿下第8名

科爾在接受《ESPN》採訪時直言：「我們將會參加附加賽，這一點我們心知肚明。我們曾盯著第六名好一段時間，但現在那已經不可能了。如果我們能連勝幾場，試著衝到第八名會是比較理想的情況，因為那樣在附加賽有兩次晉級機會；但我們也知道，要衝到第七名同樣沒機會了。」

目前勇士隊領先第 11 名的曼菲斯灰熊隊同樣達8.5場勝差，暫時沒有跌出季後賽競爭圈的危險。球隊現在最務實的目標是超越僅有1場勝差的洛杉磯快艇隊，奪下西區第8。

柯瑞持續因傷缺陣　能否回歸左右勇士戰力

若勇士反超快艇拿下第8名，在附加賽中擁有「兩次」爭取季後賽門票的機會。若是第9或第10名，只要在附加賽輸掉一場就提前放暑假。勇士隊本季剩餘戰局的走向，很大程度上取決於當家球星柯瑞的狀態。柯瑞自一月下旬因膝傷缺陣至今，目前仍沒有明確的復出時間表。

雖然柯瑞本人仍抱持著能在本季重返賽場的希望，但外界普遍認為，如果這位超級射手無法及時回歸，勇士隊即便進了附加賽，恐怕也很難在季後賽競爭中激起太大的火花。

資料來源： 《The Sporting News

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