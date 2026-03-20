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2026世界棒球經典賽（WBC）日前正式畫下句點，最終由委內瑞拉以3：2險勝地主美國隊，捧起隊史首座金盃。這場巔峰對決也在全美掀起前所未有的棒球狂熱。轉播單位《FOX Sports》今（20）日公布數據，這場決賽平均收視人數高達1078萬人，瞬間最高收視更突破 1214萬人，刷新經典賽史上最高收視紀錄，甚至超越NBA總冠軍賽平均的1020萬人次。根據《FOX Sports》統計，這場在邁阿密舉行的美委決賽收視表現非常驚人，平均1078.4萬人的觀看紀錄，比2023年美日決賽的448萬人暴增了128%。尤其在9局上委內瑞拉強打蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）擊出致勝安打、以及9局下美國隊反撲之際，全美瞬間收視人數飆升至1214.8萬人，甚至超越了NBA總冠軍賽平均的1020萬人次。這不僅是經典賽史上單場收視最高紀錄，也是自2025年世界大賽第四戰以來，FOX電視台在週二時段的最高收視數據。本屆賽事全美平均收視人數為129.4萬人，比上一屆成長了 156%，證明經典賽在美國的熱度也是越來越高。儘管美國隊本屆號稱擁有史上最強陣容，隊長賈吉（Aaron Judge）等大牌球星雲集，卻在關鍵決賽打線失靈。哈波（Bryce Harper）雖在8局下轟出追平兩分砲一度燃起希望，但全場得分效率不佳仍是致命傷。這也是美國隊連續兩屆挺進決賽，卻都只能屈居亞軍，讓全美球迷深感遺憾。反觀奪冠的委內瑞拉，本屆表現韌性十足。雖然在小組賽曾敗給多明尼加，但隨後拉出一波連勝。決賽中，靠著阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、阿拉耶茲（Luis Arraez）以及致勝功臣蘇亞雷斯的發揮，最終成功登頂。本屆經典賽的最有價值球員（MVP）由賈西亞（Mikael Garcia）奪得，他在攻守兩端近乎完美的演出，成為委內瑞拉奪冠的核心。這座金盃不僅是委國隊史首冠，更讓委內瑞拉棒球在全球版圖上寫下新的里程碑。隨著經典賽落幕，這些球員也將帶著火燙手感，迎接即將開打的2026大聯盟新賽季。