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NBA底特律活塞隊官方今日確認，當家球星康寧漢（Cade Cunningham）因遭遇（氣胸）傷勢，預計將至少缺席兩至三周。然而，就在球迷擔心東區龍頭活塞隊會因此戰力受損時，今日活塞以輕取巫師的比賽，卻再次帶出了一個令外界討論不已的「奇特現象」。根據最新統計，活塞隊本季在康寧漢缺陣時的勝率高達；相比之下，當這位明星後衛在場上指揮官時，球隊的勝率則為雖然數據上顯示康寧漢不在時勝率微幅領先，但這並不代表活塞不需要他。本賽季康寧漢出戰61場，繳出場均的準MVP級數據，命中率高達46.1%。他是球隊進攻體系的核心，其場均近10次助攻更是活塞能穩坐東區第一的關鍵。康寧漢的傷勢發生在日前對陣巫師的第一節。他在一次飛身撲球中與巫師後衛強森（Tre Johnson）發生碰撞，起初球隊判斷為背部痙攣或挫傷，但隨後進一步檢查確認為輕度氣胸。這對志在奪冠的活塞無疑是個警訊，因為康寧漢目前僅出賽61場，若缺席時間延長，他將無法達到的聯盟獎項評選門檻，可能因此無緣入選年度最佳陣容。在康寧漢缺陣期間，活塞教練團轉而採用更均衡的團隊籃球。今日擊敗巫師之戰，活塞展現了驚人的防守壓迫，讓對方整場進攻受阻。頂替先發的小將詹金斯（Daniss Jenkins）與中鋒杜倫（Jalen Duren）近期狀態火燙，這也解釋了為何活塞能在王牌缺陣時維持高勝率。活塞目前領先東區第二的波士頓塞爾提克4場勝差，若康寧漢能如預期在兩至三週後回歸，他將有足夠時間在季後賽開打（4月18日）前調整好狀態，帶領這支東區新雄師衝擊總冠軍。