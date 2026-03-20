金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在1月下旬遭遇傷勢，後被診斷為「髕骨腱炎」目前已連續缺席19場比賽，柯瑞缺陣期間，勇士僅拿下6勝13敗的慘澹戰績，目前僅排在西區第10名，但柯瑞私人訓練師佩恩（Brandon Payne）近期在節目上透露，柯瑞有望在例行賽結束前重返球場。
柯瑞回歸在即？ 例行賽尾聲可能性最高
佩恩近期在Podcast節目《The Line》上，談到關於柯瑞的傷勢，他對於柯瑞重返球隊保持高度信心，「我確實相信他今年會再次上場，只要擁有柯瑞，在季後賽的舞台就有獲勝機會。只要他在例行賽最後6-8場比賽能回來並保持健康，建立起進入附加賽甚至季後賽的節奏，勇士隊絕對大有可為。
依舊保持競爭心態 柯瑞想回饋球迷
針對柯瑞的恢復進度，佩恩透露柯瑞只要身體允許就一定會上場，原因在於他熱愛競爭與比賽，另一方面，柯瑞非常重視球迷想要看他打球的願望，並將此視為聯盟門面的使命感。
最後佩恩坦言，目前傷勢的處理比較棘手，關鍵在於必須觀察受傷部位是否能承受連續2天的訓練強度。目前球團醫療團隊與Curry仍在尋找最合適的負荷量，以確保他能安全地過渡到比賽強度。雖然目前尚未有具體的復出日期，但「季末回歸」的目標無疑為處於低迷的勇士軍團注入了一劑強心針。
資料來源：《Basket News》
我是廣告 請繼續往下閱讀
佩恩近期在Podcast節目《The Line》上，談到關於柯瑞的傷勢，他對於柯瑞重返球隊保持高度信心，「我確實相信他今年會再次上場，只要擁有柯瑞，在季後賽的舞台就有獲勝機會。只要他在例行賽最後6-8場比賽能回來並保持健康，建立起進入附加賽甚至季後賽的節奏，勇士隊絕對大有可為。
依舊保持競爭心態 柯瑞想回饋球迷
針對柯瑞的恢復進度，佩恩透露柯瑞只要身體允許就一定會上場，原因在於他熱愛競爭與比賽，另一方面，柯瑞非常重視球迷想要看他打球的願望，並將此視為聯盟門面的使命感。
最後佩恩坦言，目前傷勢的處理比較棘手，關鍵在於必須觀察受傷部位是否能承受連續2天的訓練強度。目前球團醫療團隊與Curry仍在尋找最合適的負荷量，以確保他能安全地過渡到比賽強度。雖然目前尚未有具體的復出日期，但「季末回歸」的目標無疑為處於低迷的勇士軍團注入了一劑強心針。
資料來源：《Basket News》