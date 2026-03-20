我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律活塞隊儘管當家球星康寧漢（Cade Cunningham）因病缺席，今（20）日還是在客場展現強大的團隊戰力，雖然一度遭華盛頓巫師瘋狂反撲，但末節靠著強悍防守再度拉開比分，最終以117：95輕鬆擊敗巫師。活塞不僅收下對戰二連勝，更成為本賽季東區首支奪下「50勝」的球隊；反觀巫師慘吞隊史最長的14連勝。活塞此役開局便反客為主，首節靠著杜倫（Jalen Duren）狂攻禁區，打出一波13：0的高潮，首節就取得21分的巨大領先。次節初段，活塞更一度將優勢擴大至40：15，領先多達25分。然而，背水一戰的巫師並未就此放棄，在武克切維奇（Tristan Vukcevic）的領軍下回敬一波20：2的猛烈攻勢，加上活塞陣中小將霍蘭（Ron Holland）與對手爆發肢體衝突雙雙領到技術犯規，巫師趁勢在半場結束前將分差追至個位數。下半場雙方陷入拉鋸，巫師一度追到僅剩5分差距，但活塞中鋒杜倫展現全能身手，全場砍下24分、11籃板，穩住球隊陣腳。進入關鍵第四節，活塞重新找回防守強度，讓巫師進攻頻頻打鐵，活塞趁勢發動快攻將領先拉開至20分以上，讓比賽提前進入垃圾時間。除了杜倫外，活塞全隊6人得分上雙，里德（Paul Reed）貢獻17分、4籃板，勒韋爾（Caris LeVert）則有14分、6助攻的穩健表現。這場勝利對活塞意義重大，他們成為繼西區雙強雷霆與馬刺後，全聯盟第三支達成50勝門檻的球隊，穩坐東區龍頭寶座。這對於過去幾年處於重建期的底特律而言，無疑是重建成功的最好證明。反觀華盛頓巫師正經歷隊史最黑暗的一頁。由於崔楊（Trae Young）、戴維斯（Anthony Davis）等核心主力全數缺陣，殘缺的陣容讓他們無力回天，本季第二次遭遇14連敗，持續在聯盟墊底徘徊。