洛杉磯湖人今（20）日客場挑戰邁阿密熱火， 熱火本場比賽開局手感火燙，首節打完就取得13分領先，但湖人「詹皇」詹姆斯（Lebron James）與唐西奇（Luka Doncic）分別繳出超狂數據，詹姆斯拿下19分、10助攻、15籃板的「大三元數據」唐西奇全場爆砍60分、7籃板，在兩位巨星的帶領下，湖人終場就以134：126擊敗熱火，拿下本賽季最長的8連勝
熱火開局攻勢猛烈 湖人苦苦追分
湖人首節唐西奇單節拿下12分，但團隊手感冰冷，反觀熱火手感則相當火燙，靠著團隊攻勢，單節拿下42分，首節打完熱火42：29領先湖人，第二節唐西奇手感依舊火燙，單節再拿下9分，八村壘、拉拉維亞（Jake LaRavia）板凳出發貢獻火力，熱火雖手感降溫，但靠著首節的猛烈攻勢，半場打完熱火依舊以65：59領先。
唐西奇火力全開 湖人逆轉奪8連勝
第三節湖人打出一波8：0攻勢，成功將比分反超，並取得13分的領先，熱火雖持續追分，但在防守端無法守住唐西奇，第三節打完湖人取得97：88領先。末節唐西奇個人再砍下19分，成功抵擋熱火的反攻氣勢，終場湖人就以134：126擊敗熱火。
熱火方面阿德巴約（Bam Adebayo）拿下全隊最高的28分、10籃板，赫洛（Tyler Herro）貢獻21分、8籃板，鮑威爾（Norman Powell）則是拿下20分、3助攻；湖人方面詹姆斯繳出19分、15籃板、10助攻大三元，唐西奇砍下60分、7籃板、5抄截，里弗斯（Austin Reaves）貢獻13分、4助攻。
資料來源：《NBA》
我是廣告 請繼續往下閱讀
湖人首節唐西奇單節拿下12分，但團隊手感冰冷，反觀熱火手感則相當火燙，靠著團隊攻勢，單節拿下42分，首節打完熱火42：29領先湖人，第二節唐西奇手感依舊火燙，單節再拿下9分，八村壘、拉拉維亞（Jake LaRavia）板凳出發貢獻火力，熱火雖手感降溫，但靠著首節的猛烈攻勢，半場打完熱火依舊以65：59領先。
唐西奇火力全開 湖人逆轉奪8連勝
第三節湖人打出一波8：0攻勢，成功將比分反超，並取得13分的領先，熱火雖持續追分，但在防守端無法守住唐西奇，第三節打完湖人取得97：88領先。末節唐西奇個人再砍下19分，成功抵擋熱火的反攻氣勢，終場湖人就以134：126擊敗熱火。
熱火方面阿德巴約（Bam Adebayo）拿下全隊最高的28分、10籃板，赫洛（Tyler Herro）貢獻21分、8籃板，鮑威爾（Norman Powell）則是拿下20分、3助攻；湖人方面詹姆斯繳出19分、15籃板、10助攻大三元，唐西奇砍下60分、7籃板、5抄截，里弗斯（Austin Reaves）貢獻13分、4助攻。
資料來源：《NBA》