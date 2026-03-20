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聖安東尼奧馬刺今（20）日在主場上演了一場精彩的逆轉秀。面對來訪的鳳凰城太陽，馬刺全場高達90%的時間處於落後，上半場結束還以52：59處於劣勢，但憑藉著建隊基石文班亞馬（Victor Wembanyama）在比賽最後的關鍵中距離後仰跳投準絕殺，最終以氣走太陽，展現出這支年輕軍團無與倫比的戰鬥韌性。本賽季文班亞馬先前對陣太陽的表現並不理想，場均僅有13分進帳，甚至被外界戲稱為遇到了「天敵」。然而今日「斑馬」徹底洗刷惡名，全場大爆發轟下，更令人驚嘆的是他在罰球線上，展現極佳的心理素質。除了文班亞馬，馬刺後衛福克斯（De'Aaron Fox）也穩定貢獻，與斑馬內外聯手，在第四節哨響前發動瘋狂反撲。太陽隊今日其實勝券在握，格里斯佩（Collin Gillespie）砍下全隊最高的，當家球星布克（Devin Booker）也有進帳。然而，比賽的轉折發生在末節關鍵時刻，太陽隊新秀弗萊明（Rasheer Fleming）在關鍵兩罰中竟意外全數落空，這兩次失手給了馬刺最後一次進攻的生機。馬刺把握住這僅存的機會，將球交給了文班亞馬。他在防守壓力下沉著運球，於罰球線附近使出一記難度極高的，球在比賽僅剩1.1秒時精準入網。隨著太陽最後一擊未果，馬刺成功在主場觀眾的瘋狂歡呼聲中完成大逆轉。能在最後時刻拉開單打準絕殺得手，也可以看的出來教練及其他隊友對於這位未來有相當大機會成為聯盟看板人物的超新星有多麼地信任。這場勝利對馬刺而言意義重大，不僅是排名上的進帳，更證明了這群年輕球員在長時間落後的逆境下，依然能保持專注並在最後時刻執行戰術。反觀太陽，在領先大半場的情況下因罰球不進導致翻盤，無疑是一場慘痛的教訓。