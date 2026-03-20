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這兩場比賽合計砍下100分，讓唐西奇成為湖人隊史繼科比之後，首位能完成背靠背百分紀錄的球員。而目前NBA背靠背最高得分紀錄保持人為科比·布萊恩（Kobe Bryant），他在2008年3月對陣灰熊與鵜鶘時曾創下兩戰累計110分（60分、50分）的神話。唐西奇今日的100分雖然略遜於科比，但已相當接近該神蹟的表現。



這兩場比賽合計砍下，讓唐西奇成為湖人隊史繼科比之後，首位能完成背靠背百分紀錄的球員。而目前NBA背靠背最高得分紀錄保持人為（Kobe Bryant），他在2008年3月對陣灰熊與鵜鶘時曾創下兩戰累計（60分、50分）的神話。唐西奇今日的100分雖然略遜於科比，但已相當接近該神蹟的表現。

洛杉磯湖人隊超級球星唐西奇（Luka Doncic）正以近期火燙到不行的手感統治聯盟。在今（20）日以134：126擊敗熱火的比賽中，唐西奇再次切換至「無解模式」，完成兩天內背靠背合砍的壯舉，帶領湖人豪取。這份成績單不僅讓他穩晉升MVP熱門人選，更讓他差點有機會達成傳奇球星科比·布萊恩（Kobe Bryant）所保持的歷史紀錄。唐西奇在過去24小時內的表現堪稱神蹟。昨（19）日在對陣火箭的比賽中，他先交出並射進7顆三分球；今（20）日轉戰邁阿密背靠背對陣熱火，他手感更狂，全場狂飆，單場更投進9顆三分球。自唐西奇開啟這波進攻高潮以來，湖人隊已豪取8連勝，他在此期間的個人統計數據更是令人窒息，身為聯盟得分王，唐西奇目前已在湖人隊史單場得分30+的場次榜上迅速攀升。雖然近期有老將批評聯盟球員過於追求數據，但唐西奇的表現卻是紮實地轉化為勝場。在8連勝的加持下，湖人目前戰績44勝25負，穩坐西區第三，並步步進逼前二。若唐西奇能維持這種火燙手感，不僅年度MVP有望角逐，更有機會帶領湖人衝擊他加盟後的首座總冠軍。