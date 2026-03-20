洛杉磯湖人今（20）日客場對上邁阿密熱火，雖首節打完陷入雙位數落後，但唐西奇（Luka Doncic）手感火燙，全場砍下60分，搭配「詹皇」詹姆斯（Lebron James）的大三元表現，最終逆轉擊敗熱火，拿下8連勝，同時唐西奇也成為繼科比（Kobe Bryant）退役戰後，首位單場砍下60分的湖人球員，賽後熱火主帥史波爾史特拉（Erik Spoelstra）也表示唐西奇本場比賽的表現，是一場令人驚嘆的得分秀。值得一提的是在唐西奇宣布與未婚妻分手後，場均能夠砍下41分，讓外界直呼唐西奇「化情傷為力量」
唐西奇近況火燙 單場爆砍60分
唐西奇此戰30投18中，三分球17投9中，罰球19罰15中，全場砍下60分、7籃板、5抄截的驚人數據，值得一提的是在與未婚妻分手後，唐西奇場均能夠砍下41分、9籃板、8助攻的誇張數據。
本場比賽是唐西奇生涯第3次單場砍下60分，前兩次都是在效力達拉斯獨行俠時所打的，目前在NBA歷史上，唐西奇與貝勒（Elgin Baylor）同為3次，並列第6名，喬丹（Michael Jordan）與哈登（James Harden）同為4次，並列第4名，利拉德（Damian Lillard）與科比分別以5次和6次，排名第3和第2，第一名則是「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）的32次。
未能限制唐西奇 史波爾史特拉也盛讚
熱火總教練史波爾史特拉賽後接受訪問時，談到唐西奇的60分表現，史波爾史特拉表示這是一場令人驚嘆的「得分秀」有精準的投籃，又能製造犯規，熱火球員未能積極嘗試切斷他的路線，必須稱讚唐西奇與湖人，他們最近打出了現象級的表現。
資料來源：《StatMuse》
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唐西奇此戰30投18中，三分球17投9中，罰球19罰15中，全場砍下60分、7籃板、5抄截的驚人數據，值得一提的是在與未婚妻分手後，唐西奇場均能夠砍下41分、9籃板、8助攻的誇張數據。
本場比賽是唐西奇生涯第3次單場砍下60分，前兩次都是在效力達拉斯獨行俠時所打的，目前在NBA歷史上，唐西奇與貝勒（Elgin Baylor）同為3次，並列第6名，喬丹（Michael Jordan）與哈登（James Harden）同為4次，並列第4名，利拉德（Damian Lillard）與科比分別以5次和6次，排名第3和第2，第一名則是「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）的32次。
未能限制唐西奇 史波爾史特拉也盛讚
熱火總教練史波爾史特拉賽後接受訪問時，談到唐西奇的60分表現，史波爾史特拉表示這是一場令人驚嘆的「得分秀」有精準的投籃，又能製造犯規，熱火球員未能積極嘗試切斷他的路線，必須稱讚唐西奇與湖人，他們最近打出了現象級的表現。
資料來源：《StatMuse》