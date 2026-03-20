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洛杉磯湖人今（20）日作客邁阿密，在雙核心連手發威下，以擊敗熱火，昂首奪下。這場比賽不僅見證了唐西奇（Luka Doncic）的單場60分、背靠背100分的驚人得分爆發力，更紀錄了傳奇球星詹姆斯（LeBron James）挑戰生物極限的「不老神蹟」。即將年滿42歲的詹姆斯在過去24小時內展現了無與倫比的競技狀態，高效貢獻，更連續兩場比賽刷新NBA歷史最年長紀錄，再次向世人證明「生而為王」的史詩級神話。詹姆斯的「逆生長」神蹟在重返邁阿密時達到新巔峰。昨（19）日對陣火箭，他單場砍下，正式成為NBA史上的球員；今日背靠背挑戰熱火，詹姆斯手感依然火燙，全場12投8中，高效貢獻這份成績單讓詹姆斯再次推高了由自己保持的「長青障礙」。他以的高齡狂飆大三元，親手改寫了自己在今年2月13日才剛創下的NBA史上最年長大三元紀錄。連續兩天在進攻與全能領域寫下史上第一人紀錄，詹姆斯用行動詮釋了何謂聯盟長青樹。隨著今日擊敗熱火，湖人隊的戰績來到，目前穩坐西區第三。這波8連勝不僅是湖人本季最長的連勝紀錄，其內容也極具含金量，包括擊敗了火箭、金塊、灰狼等多支季後賽潛在競爭對手。在教練團的體系下，湖人近期的進攻效率高居聯盟前列。儘管今日一哥唐西奇（Luka Doncic）瘋狂轟下60分成為焦點，但詹姆斯在場上的策應與防守籃板的掌控，也是湖人能維持穩定領先的基石。湖人目前展現出的化學反應與團隊深度，已讓他們成為西區衝擊總決賽的最強戰力之一。