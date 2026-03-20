根據《Ahn Fire Digital》記者馬圖爾（Ashish Mathur）的報導，休士頓火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）近期傳出利用「小帳」在網路上發表批評隊友的言論後，火箭休息室內部氣氛降至冰點，部分球團成員開始對於決定交易來杜蘭特（Kevin Durant）的決定感到後悔。
火箭休賽季大動作交易 如今傳出後悔聲音
火箭上賽季靠著年輕天賦以及良好的化學效應，成功闖進季後賽，但首輪就遭到金州勇士淘汰，休賽季火箭決定找來一位超級巨星，最終火箭透過7方交易，送出布魯克斯（Dillon Brooks）、格林（Jalen Green）2025年首輪第10順位選秀權以及多達5個二輪選秀權，從鳳凰城太陽手中換回杜蘭特。
雖保持高效表現 但場外風波影響球隊
雖然杜蘭特本季出賽65場，場均能貢獻25.7分，且投籃命中率高達51%，表現依然高效，但他與火箭本季的合作卻充滿起伏。自從全明星賽期間，杜蘭特疑似在網路上使用「小帳」發布批評訊息被曝光後，球隊內部的氛圍變得尷尬又緊張。
目前火箭隊以41勝27敗的戰績位居西區第5名，但近期狀態低迷，昨（19）日在主場面對唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）領軍的洛杉磯湖人隊吞下敗仗，近期已吞下2連敗。
資料來源：《BasketNews》
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火箭上賽季靠著年輕天賦以及良好的化學效應，成功闖進季後賽，但首輪就遭到金州勇士淘汰，休賽季火箭決定找來一位超級巨星，最終火箭透過7方交易，送出布魯克斯（Dillon Brooks）、格林（Jalen Green）2025年首輪第10順位選秀權以及多達5個二輪選秀權，從鳳凰城太陽手中換回杜蘭特。
雖保持高效表現 但場外風波影響球隊
雖然杜蘭特本季出賽65場，場均能貢獻25.7分，且投籃命中率高達51%，表現依然高效，但他與火箭本季的合作卻充滿起伏。自從全明星賽期間，杜蘭特疑似在網路上使用「小帳」發布批評訊息被曝光後，球隊內部的氛圍變得尷尬又緊張。
目前火箭隊以41勝27敗的戰績位居西區第5名，但近期狀態低迷，昨（19）日在主場面對唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）領軍的洛杉磯湖人隊吞下敗仗，近期已吞下2連敗。
資料來源：《BasketNews》