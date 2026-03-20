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NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人今（20）日在客場以134：126擊敗邁阿密熱火，豪取8連勝。這場勝利不僅是因為唐西奇（Luka Doncic）寫下60分的史詩神蹟，或是詹姆斯（LeBron James）完成出賽場次的紀錄里程碑，更感人的是隱藏在數據背後、屬於這支球隊的「拚戰精神」。今天交手熱火的比賽是一場超級艱難的背靠背賽事。湖人全員在不到24小時前才在休士頓激戰，清晨5點才飛抵邁阿密，外界原以為三巨頭會選擇輪休，但最終唐西奇、詹姆斯與里夫斯（Austin Reaves）全數披掛上陣。賽後，里夫斯談到這份信念時表示，這對球隊至關重要。「當詹姆斯說他要打的時候，我就在想，我不能讓一個41歲的人上場而我不上。」里夫斯說，「所以我也決定出戰，唐西奇也是。我們決定一起戰鬥，這說明了我們是什麼樣的球隊。」此役唐西奇展現了驚人的統治力，24小時內合計轟下100分。他在第三節接管比賽，末節再砍19分徹底粉碎熱火反撲。當記者詢問里夫斯，除了數據之外，場下的唐西奇有何特別之處？里夫斯笑著吐槽：「他還是那個傻小子，就這樣。」唐西奇本人則將這份榮耀歸功於團隊，「這就是籃球的意義。看到替補席上的每個人都在為我的60分慶祝，這讓我非常開心。這說明我們彼此非常在乎，也是優秀球隊該有的樣子。」面對邁阿密客場竟響起「MVP」的呼喊聲，唐西奇坦言自己「起了雞皮疙瘩」，這對他而言是非常特別的時刻。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後呼籲唐西奇理應更常出現在MVP討論中，里夫斯對此也相當認同，「我不知道為什麼不行。他是得分王，數據全面領先，而且我們現在排在西區第三。」里夫斯堅定地表示，「我想不出他不在這個討論裡的理由，他絕對應該在那裡。」除了唐西奇的爆發，即將滿42歲的詹姆斯此役也繳出19分、15籃板、10助攻的單季第2場大三元，並以1611場出賽追平歷史神蹟。在三巨頭的帶領下，湖人不僅成功逆轉熱火開賽15分的領先，更展現出殺死比賽的強大能力。隨著這波8連勝，湖人隊內部的化學反應已達到本季最高峰。這支融合了老將經驗與中生代爆發力的紫金軍團，正以無可置疑的姿態，向總冠軍發起最強力的衝擊。