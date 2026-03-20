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過去四年間，MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）的最大獎MVP幾乎成了賈吉（Aaron Judge）與大谷翔平的專屬獎項。隨著2026賽季即將開打，各界都在議論，究竟誰能打破這兩大天王的壟斷？知名體育分析師羅斯（Chris Rose）近日大膽預測，堪薩斯皇家隊的明星游擊手小威特（Bobby Witt Jr.）擁有攻守兩端最強的綜合實力，有望在今年推翻賈吉的統治，奪下美聯MVP。在過去的四個賽季中，紐約洋基隊的賈吉三度蟬聯美聯MVP；而洛杉磯道奇隊的大谷翔平則在轉戰國聯後連兩屆拿下MVP，加上先前的三座美聯MVP，宰制力驚人。雖然賈吉去年在各項打擊指標（打擊率、上壘率、長打率、OPS）均稱霸全聯盟，證明他的身手仍處巔峰，但羅斯認為，投票者的「審美疲勞」與新勢力的強勢崛起，可能讓2026年成為轉折點。羅斯將目光鎖定在皇家的主戰游擊手小威特身上。小威特在2025賽季繳出.295打擊率、23轟、88分打點，並以184支安打連兩年制霸大聯盟安打王。令人感到恐怖的是，羅斯直言2025年對小威特來說其實是個「低潮年」。回顧2024賽季，小威特曾打出驚人的.332打擊率並在MVP票選高居第二。羅斯指出，小威特具備頂級的打擊天賦，再加上連續兩年奪下金手套的精湛防守，以及剛在世界棒球經典賽（WBC）展現出的完美表現，這些因素都讓他成為挑戰賈吉的最佳人選。回顧剛結束的2026年經典賽，小威特身為美國隊的主戰游擊手，不只多次上演白金手套等級的美技，他在進攻端的角色轉變更令人驚艷。在24個打數中，他繳出.250/.400/.333的打擊三圍，包括2支二壘安打、3次盜壘與3分得分。最令專家關注的是，小威特在擔任美國隊「開路先鋒」時展現了極佳的耐心。在6場比賽的小樣本中，他選到6次保送僅吞下5次三振，保送三振比（BB/K）高達1.20，遠優於職棒生涯平均水準。雖然小威特在本屆經典賽僅擊出6支安打，低於預期，但他靠著優異的選球換來高達.400的上壘率，這項數據與韓德森（Gunnar Henderson）、安東尼（Roman Anthony）並列美國隊陣中第三，展現了他作為首棒打者的破壞力。儘管如此，要拉下賈吉絕非易事。賈吉去年幾乎制霸了所有的進階數據統計，若他持續維持這種高水準輸出，要挑戰他第五座MVP的門檻還是很高。然而，小威特的速度、守備與日益成熟的選球為他贏得了極高的印象分。小威特能否延續他在 WBC 的火熱狀態，並帶領皇家隊打出驚奇賽季，將是決定MVP大獎歸屬的關鍵。