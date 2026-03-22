夏洛特黃蜂今（22）日主場迎戰曼菲斯灰熊，靠著外線手感全面爆發，全場轟進18記三分球，在拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball）攻下29分領軍下，以124比101大勝對手，不僅完成本季對戰雙殺，也收下近期3連勝。

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三球、米勒外線發威　半場建立領先
黃蜂首節一度落後，但隨即打出13比0攻勢逆轉戰局，迅速掌握比賽節奏。次節持續透過外線火力拉開差距，布蘭登·米勒（Brandon Miller）手感火燙，上半場就命中4記三分球，幫助球隊建立雙位數領先優勢。

半場結束，黃蜂以59比47領先灰熊，團隊三分命中數已達雙位數，外線火力成為比賽分水嶺。

第三節攻勢爆發　比分拉開至20分差
第三節黃蜂進攻全面升級，單節攻下38分，打出多波攻勢將領先擴大至20分以上。

灰熊在背靠背第二戰體能受影響，進攻效率下滑，儘管靠小賈倫・傑克森（Jaren Jackson sr）拿下19分試圖追分，仍難以縮小差距。三節結束時，黃蜂已以97比75領先，勝負逐漸失去懸念。

三分與籃板壓制　黃蜂輕鬆收下勝利
末節雙方陸續換下主力，黃蜂穩定維持領先優勢，最終以23分之差輕鬆勝出。全場黃蜂命中18記三分球，命中率超過4成，展現優異外線效率。

此外，黃蜂在籃板數以49比34大幅領先，迪亞巴特（Moussa Diabaté）抓下14籃板成為禁區關鍵。團隊攻守俱佳，成功壓制灰熊反撲。

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