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夏洛特黃蜂今（22）日主場迎戰曼菲斯灰熊，靠著外線手感全面爆發，全場轟進18記三分球，在拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball）攻下29分領軍下，以124比101大勝對手，不僅完成本季對戰雙殺，也收下近期3連勝。黃蜂首節一度落後，但隨即打出13比0攻勢逆轉戰局，迅速掌握比賽節奏。次節持續透過外線火力拉開差距，布蘭登·米勒（Brandon Miller）手感火燙，上半場就命中4記三分球，幫助球隊建立雙位數領先優勢。半場結束，黃蜂以59比47領先灰熊，團隊三分命中數已達雙位數，外線火力成為比賽分水嶺。第三節黃蜂進攻全面升級，單節攻下38分，打出多波攻勢將領先擴大至20分以上。灰熊在背靠背第二戰體能受影響，進攻效率下滑，儘管靠小賈倫・傑克森（Jaren Jackson sr）拿下19分試圖追分，仍難以縮小差距。三節結束時，黃蜂已以97比75領先，勝負逐漸失去懸念。末節雙方陸續換下主力，黃蜂穩定維持領先優勢，最終以23分之差輕鬆勝出。全場黃蜂命中18記三分球，命中率超過4成，展現優異外線效率。此外，黃蜂在籃板數以49比34大幅領先，迪亞巴特（Moussa Diabaté）抓下14籃板成為禁區關鍵。團隊攻守俱佳，成功壓制灰熊反撲。