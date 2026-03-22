哈日族看過來！星宇航空獨家直飛日本宮古島的機票有優惠價，在兩個訂票網站包含Trip.com與易遊網上，台北（桃園）飛往宮古島推出超低優惠，《NOWNEWS》記者實測，在暑假時段竟然也有只要7400多元的價格，等於無痛就能飛日本旅遊。提醒在星宇官網並無此優惠價，僅限這兩個OTA。另外，Booking.com也推薦了到宮古島的必玩6大景點。
星宇航空自 2 月起正式將台北－宮古島航線轉為定期航班，並同步開闢台中出發航線。台北航線於冬季班表每週營運2班、夏季班表提升至每週3班；台中航線冬季班表每週2班、夏季則增至每週4班。
僅限兩個OTA特價 最低7408元
即日起此航線也推出優惠價格，限定兩個OTA上有超低優惠價，《NOWNEWS今日新聞》記者實際上網實際操作，同樣以7月20日出發、7月27日回來搜尋，在Trip.com來回含稅價只要7408，而在易遊網上也是僅有7434元，不過若日轉到星宇航空官網上搜尋就將貴了至少1000元，同樣日期搜尋是8549元。沒想到在暑假旺季時段，也能有此優惠，想飛宮古島體驗不一樣日本風情的旅客可以把握此時機。
宮古島6大必玩景點 ：清澈「宮古藍」、打卡秘境、神社以及夜間滿天星斗
至於另一個旅遊平台Booking.com 則是推薦「宮古島6大必玩景點」。從「海龜浮潛與透明SUP體驗」、俯瞰壯麗海岸線的東平安名崎，到捕捉飛機與海景同框畫面的 17END等。
景點一、海龜浮潛與透明SUP體驗：與海龜暢遊「宮古藍」海底世界
宮古島以清澈見底的「宮古藍」海水聞名，其中「海龜浮潛與透明SUP體驗」更是人氣活動。旅人可站上透明立式划槳，在湛藍海面悠然滑行，腳下海水清澈可見，彷彿漂浮於海上；也能參加浮潛行程，運氣好時還能與悠游的海龜不期而遇。
景點二、東平安名崎：宮古島最壯闊海岬景觀
位於宮古島最東端的東平安名崎，是延伸約 2 公里的狹長海岬，更名列「日本都市公園百選」之一。沿著綠意步道前行，兩側是湛藍太平洋與東海交會的壯闊海景，盡頭矗立著純白燈塔。登上燈塔後，可 360 度俯瞰遼闊海岸線與層層浪花，景色壯麗而震撼。
景點三、宮古島 17END：飛機海景同框打卡秘境
位於下地島機場旁的 17END，是宮古島近年熱門的打卡聖地。這裡以透明度極高的海水與純白沙灘聞名，搭配湛藍天空格外夢幻。由於鄰近跑道，旅人還有機會看到飛機低空降落的震撼畫面，形成海景與航空交會的獨特風景。
景點四、宮古神社：日本最南端神社祈福能量地
宮古神社是日本神社本廳體系中最南端的神社，創建於西元1590年，神社供奉熊野三神與當地歷史人物，被視為宮古島的重要信仰中心。木造社殿在綠樹與石燈籠環繞下顯得格外寧靜，旅人可在此參拜祈福、抽籤求好運，也能感受島嶼與自然共存的信仰文化。
景點五、雪鹽博物館：認識宮古島雪鹽文化
來到宮古島，不能錯過當地知名特產「雪鹽」，到雪鹽博物館可以品嚐雪鹽冰淇淋與各式鹽味甜點，也能挑選多款特色調味料和伴手禮。館內同時展示雪鹽的製作過程，讓旅人深入了解由宮古島海洋環境孕育出的特色礦物質。
領點六、叢林探險與星空遊覽行程：夜間探索亞熱帶生態與滿天星斗
在IMGYA 海上樂園，白天以清澈的海底景觀與多樣海上活動聞名；入夜後，旅人則可跟隨在地導覽走入亞熱帶叢林，在手電筒微光下尋找椰子蟹、寄居蟹等夜行生物，將可享受充滿驚喜的自然探索。更在天氣晴朗時清楚看見銀河橫跨夜空、滿天繁星閃耀。
資訊來源：星宇航空、Trip.com、易遊網、Booking.com
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僅限兩個OTA特價 最低7408元
即日起此航線也推出優惠價格，限定兩個OTA上有超低優惠價，《NOWNEWS今日新聞》記者實際上網實際操作，同樣以7月20日出發、7月27日回來搜尋，在Trip.com來回含稅價只要7408，而在易遊網上也是僅有7434元，不過若日轉到星宇航空官網上搜尋就將貴了至少1000元，同樣日期搜尋是8549元。沒想到在暑假旺季時段，也能有此優惠，想飛宮古島體驗不一樣日本風情的旅客可以把握此時機。
至於另一個旅遊平台Booking.com 則是推薦「宮古島6大必玩景點」。從「海龜浮潛與透明SUP體驗」、俯瞰壯麗海岸線的東平安名崎，到捕捉飛機與海景同框畫面的 17END等。
景點一、海龜浮潛與透明SUP體驗：與海龜暢遊「宮古藍」海底世界
宮古島以清澈見底的「宮古藍」海水聞名，其中「海龜浮潛與透明SUP體驗」更是人氣活動。旅人可站上透明立式划槳，在湛藍海面悠然滑行，腳下海水清澈可見，彷彿漂浮於海上；也能參加浮潛行程，運氣好時還能與悠游的海龜不期而遇。
景點二、東平安名崎：宮古島最壯闊海岬景觀
位於宮古島最東端的東平安名崎，是延伸約 2 公里的狹長海岬，更名列「日本都市公園百選」之一。沿著綠意步道前行，兩側是湛藍太平洋與東海交會的壯闊海景，盡頭矗立著純白燈塔。登上燈塔後，可 360 度俯瞰遼闊海岸線與層層浪花，景色壯麗而震撼。
景點三、宮古島 17END：飛機海景同框打卡秘境
位於下地島機場旁的 17END，是宮古島近年熱門的打卡聖地。這裡以透明度極高的海水與純白沙灘聞名，搭配湛藍天空格外夢幻。由於鄰近跑道，旅人還有機會看到飛機低空降落的震撼畫面，形成海景與航空交會的獨特風景。
景點四、宮古神社：日本最南端神社祈福能量地
宮古神社是日本神社本廳體系中最南端的神社，創建於西元1590年，神社供奉熊野三神與當地歷史人物，被視為宮古島的重要信仰中心。木造社殿在綠樹與石燈籠環繞下顯得格外寧靜，旅人可在此參拜祈福、抽籤求好運，也能感受島嶼與自然共存的信仰文化。
景點五、雪鹽博物館：認識宮古島雪鹽文化
來到宮古島，不能錯過當地知名特產「雪鹽」，到雪鹽博物館可以品嚐雪鹽冰淇淋與各式鹽味甜點，也能挑選多款特色調味料和伴手禮。館內同時展示雪鹽的製作過程，讓旅人深入了解由宮古島海洋環境孕育出的特色礦物質。
領點六、叢林探險與星空遊覽行程：夜間探索亞熱帶生態與滿天星斗
在IMGYA 海上樂園，白天以清澈的海底景觀與多樣海上活動聞名；入夜後，旅人則可跟隨在地導覽走入亞熱帶叢林，在手電筒微光下尋找椰子蟹、寄居蟹等夜行生物，將可享受充滿驚喜的自然探索。更在天氣晴朗時清楚看見銀河橫跨夜空、滿天繁星閃耀。