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▲NANA在（《全知干預視角》自爆，一直都在談戀愛。（圖／YouTube@MBCentertainment）

NANA自爆「我一直都在談戀愛」 親友出面幫否認

NANA、蔡鍾碩2024結緣 MV中親不停

曾拿下《TC Candler》全球百大最美臉蛋的NANA，日前在節目《全知干預視角》被經紀人催促結婚，結果她卻自爆「我一直都有在穩定的談戀愛」，讓大眾以為NANA一直都有男友，且男方是小她6歲，曾在MV中與她狂親的蔡鍾碩，結果今（23）日NANA否認戀愛，她的友人再三強調：「絕對沒有交往！」根據韓媒報導，NANA與蔡鍾碩不是男女朋友，2人的共同朋友也表示「沒有在交往」。而他們被誤會在一起，是因為21日播出的《全知干預視角》中，NANA在與經紀人在車上聊到戀愛與結婚話題，經紀人對她說「在40歲之前應該要談戀愛」時，NANA開玩笑回應「戀愛就是利用零碎時間隨便談一下」，接著還補充「我一直都有在穩定的談戀愛」。這句「一直都有在穩定的談戀愛」大家解讀成「現在正在談戀愛」，網友就聯想到她的男友，應該是2024年在白智英的MV中與她飾演情侶、年紀小6歲的模特兒蔡鍾碩，加上兩人2年前首次傳出緋聞時，經紀公司曾以「屬於私生活，難以確認」模糊帶過，沒有承認也沒有否認，所以NANA這次的發言才會被認為是在「認愛」。NANA與蔡鍾碩的朋友出面否認，強調「NANA、蔡鍾碩沒有在交往，絕對沒有。」至於節目中的發言，也只是帶點開玩笑的意思，有去表達自己過去感情生活一直沒有空窗，並非指現在正與特定對象交往。NANA曾是After School、Orange Caramel的成員，過去形象走清純可愛甜美風，但後來轉型走性感路線，更曾蟬聯2次《TC Candler》百大美女冠軍，有「世界第一美」綽號。她這次睽違10年重返目《全知干預視角》，節目中更以素顏入鏡，皮膚狀況讓觀眾驚艷不已，當聽到她說「自己一直有在交往」，一句話也瞬間掀起網友熱議「太坦率了」、「女神真的好真實」。