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GD曾被汙衊吸毒 後來證實無嫌疑

南韓歌手G-DRAGON（GD）在2023年捲入李善均吸毒風波，儘管最終經國立科學搜查研究院鑑定「無嫌疑」還清白，仍有部分媒體以揣測性報導帶風向，他今（24）日正式出手，對相關記者與媒體提告，全面反擊外界質疑，態度強硬，至於具體開告名單，經紀公司表示無法透露。韓星李善均2023年10月被控吸毒，期間爆出疑似有酒店小姐供應大麻給GD，但是GD再三強調沒碰毒，甚至、公開受訪捍衛權益，儘管後來鑑定結果證實無嫌疑，但當時輿論壓力已經失控，那時候GD絕望受訪，風波落幕後，外界原以為事件就此告一段落，但實際上關於GD的各種揣測與不實說法仍持續在網路流傳，部分媒體也跟進報導，也讓他決定不再退讓，GD這次不只針對惡意留言採取法律行動，更直接將提出質疑的媒體一併納入提告對象。根據《MHN Sports》報導，法律界相關人也證實，GD的提告名單中，包括部分網路媒體經營者，不過對於具體名單與細節，經紀公司表示無法透露。其實在警方判定GD無吸毒嫌疑後，公司就曾針對散布不實資訊與名譽毀損等問題，對超過100名惡意留言者提告，這回再把媒體列入對象，有法律界人士分析，這次的動作可以視為從個人責任，擴大到追究資訊生產者責任的案例，未來是否會影響娛樂新聞報導的尺度與操作方式，也引發關注。