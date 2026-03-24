根據聯徵中心最新資料指出，今年1月同時擁有房貸、信貸「雙貸族」的台灣民眾達到41.7萬人，再創新高！信義房屋觀察近年雙貸族數量變化發現，2023年雙貸族年增1.2萬人，2024增加2.8萬人，2025也增加2.5萬人，從2023年AI浪潮發酵以來雙貸族就增加6.5萬人，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德推估部分原因，應是這波股市大好，房貸族透過信貸增加財務投資的靈活性。
投資風氣盛行 各族群找資金
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近幾年投資風氣盛行，不同族群都有各自開槓桿的投資方式，像是運用房貸增貸的族群，也有持有股票、債券的族群透過質押多搬些錢，通常利率水準多在2%多。
而年輕人則可能透過信貸方式借款投資，這類民眾通常多是收入穩定或在大型企業上班，能夠跟銀行爭取到更低的利率條件，因此雙貸族借錢背債買金融資產，不見得是痛苦，尤其這波AI浪潮下，台灣股市表現亮眼，收益率可能還比借款利率高，這可能也是雙貸族的數量快速增加的原因。
雙貸族隨金融市場成長增多 借貸投資需留意風險控管
統計顯示，今年1月雙貸族數量寫下新高的41.7萬人，平均房貸金額638萬元，平均信貸薪額118.9萬元，統計各年雙貸族變化，2025雙貸族增加2.5萬人，2024增加2.8萬人，2023增加1.2萬人，2022增加1.4萬人，趨勢上似乎與金融市場走勢一致。
曾敬德指出，早年銀行還有房貸搭配信貸的高成數方案，不過後來管制越來越嚴格，再加上AI浪潮啟動以來，年輕人操作越來越靈活，先是債蛙買債套利，後面ETF又以驚人的速度吸金，股市AI從半導體、散熱、記憶體到矽光子，一波接一波，投資人難免會開些槓桿操作，不過開槓桿同時也要對風險嚴格控管，現在國際情勢變化甚鉅，有時候一覺睡起來就是一千點波動，使用借貸買資產的還是要做好風險管控。
資料來源：聯徵中心、信義房屋
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近幾年投資風氣盛行，不同族群都有各自開槓桿的投資方式，像是運用房貸增貸的族群，也有持有股票、債券的族群透過質押多搬些錢，通常利率水準多在2%多。
而年輕人則可能透過信貸方式借款投資，這類民眾通常多是收入穩定或在大型企業上班，能夠跟銀行爭取到更低的利率條件，因此雙貸族借錢背債買金融資產，不見得是痛苦，尤其這波AI浪潮下，台灣股市表現亮眼，收益率可能還比借款利率高，這可能也是雙貸族的數量快速增加的原因。
統計顯示，今年1月雙貸族數量寫下新高的41.7萬人，平均房貸金額638萬元，平均信貸薪額118.9萬元，統計各年雙貸族變化，2025雙貸族增加2.5萬人，2024增加2.8萬人，2023增加1.2萬人，2022增加1.4萬人，趨勢上似乎與金融市場走勢一致。
曾敬德指出，早年銀行還有房貸搭配信貸的高成數方案，不過後來管制越來越嚴格，再加上AI浪潮啟動以來，年輕人操作越來越靈活，先是債蛙買債套利，後面ETF又以驚人的速度吸金，股市AI從半導體、散熱、記憶體到矽光子，一波接一波，投資人難免會開些槓桿操作，不過開槓桿同時也要對風險嚴格控管，現在國際情勢變化甚鉅，有時候一覺睡起來就是一千點波動，使用借貸買資產的還是要做好風險管控。
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