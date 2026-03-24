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隨著2025-26 NBA例行賽進入最後衝刺階段，年度最有價值球員（MVP）的競爭陷極為膠著的戰局。目前領跑的四強名單已趨於明朗，分別由金塊約基奇（Nikola Jokic）、雷霆「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、湖人唐西奇（Luka Doncic）以及馬刺文班亞馬（Victor Wembanyama）共同角逐。其中，年僅22歲的馬刺怪物新星文班亞馬在今（24）日擊敗熱火後展現強大自信，在受訪時毫不避諱地談及MVP的競爭，更直言要在賽季結束前用表現終結所有質疑。在帶領聖安東尼奧馬刺以136：111大勝邁阿密熱火後，馬刺在過去24場比賽中豪取22勝，不僅鎖定睽違9年的西南組龍頭，更成功終結連續6年的季後賽乾旱期。文班亞馬在賽後受訪時展現強大企圖心，直言雖然目前的競爭確實存在爭議空間，但他的目標就是在賽季結束時，上這場關於誰才是MVP的討論不再有任何懸念。文班亞馬本季的表現已經不能單用數據來衡量，他場均貢獻24.3分、11.2籃板、3.0助攻以及領先全聯盟的3.0次阻攻，成為歷史上少數能繳出全能成績單的頂尖球員。在今日面對熱火的比賽中，他僅出賽不到27分鐘便高效砍下26分、15籃板與5阻攻，率領聖安東尼奧馬刺以136：111寫下近24場比賽中的第22場勝利。馬刺隊目前戰績來到54勝18敗，不僅高居分區第一，更終結了長達6年的季後賽荒。當記者要文班亞馬說出自己能榮膺MVP的3大理由時，他毫不猶豫地說起自己的優勢。首先他認為防守佔了籃球比賽的一半，但在過去的MVP討論中卻長期被低估，而他深信自己就是目前聯盟中防守影響力最強的球員。此外，文班亞馬指出馬刺本季在對戰同區最大的競爭對手雷霆時展現了絕對統治力，幾乎完成了整季的橫掃，這足以證明他在關鍵對決中的領袖價值。最後他說道，進攻的貢獻絕不僅限於帳面上的得分數字，他在場上所製造的戰術威懾力與防守引力，同樣是衡量MVP的核心指標。對於愛徒的霸氣宣言，馬刺主帥強森（Mitch Johnson）也給予高度評價，認為文班亞馬在場上不論有沒有持球，都能徹底改寫對手的戰術執行，統治力在歷史上非常罕見。隨著馬刺戰績飆升至54勝18敗，並有機會衝擊西區第一種子，文班亞馬的MVP呼聲正達到前所未有的高度。如果他能成功奪獎，將正式超越昔日公牛球星羅斯（Derrick Rose），成為NBA歷史上最年輕的年度MVP得主。