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▲三菱燃氣發電機展現卓越性能 助力企業能源轉型。（圖／業者提供）

▲三菱燃氣發電機 提供電能新選項 支持企業能源轉型（圖／業者提供）

面對 AI 產業浪潮的全球發展，半導體與高科技製造持續擴張，正快速推升台灣整體用電需求。隨著 2026 年碳費制度即將上路，企業必須同時面對減碳壓力與能源穩定取得的挑戰，所需電力供應是否充足，已成為影響企業投資布局與產能發展的關鍵因素。為強化用電調度的整體效率與穩定性，由上洋產業總代理具備高度靈活性的三菱燃氣發電機，以高效率、低排放且具彈性調度的燃氣發電方案，協助企業在能源轉型趨勢中突破電力限制，穩健推動擴產布局，首場能源新方案研討會也將於3月25日假新板希爾頓飯店舉行。各類電力需求節節攀升的今日，供電穩定度已成為企業能否順利擴產的核心條件。尤其對AI相關供應鏈、精密製造與必要基礎設施而言，電力波動不僅牽動營運成本，更直接影響產能穩定與整體競爭力。隨著台灣能源結構持續邁向低碳化，企業如何在取得穩定電源的同時兼顧減碳，將是無可迴避的課題。上洋產業代理的「三菱燃氣發電機」，為企業在強化自主供電與提升用電彈性上提供重要支撐。在台灣天然氣供應相較水、電等管線建設更具穩定性的條件下，燃氣發電較不易受外在環境影響，即使面臨天候或地震等突發狀況，供電中斷風險相對降低，進一步強化整體能源韌性。機組更具備領先業界的發電效率，並採用雙燃料設計，同時保留升級至純氫氣運轉的彈性，使企業可依燃料價格變化與碳排管理需求，靈活調整燃料使用比例。加上高度穩定的連續運轉能力，與能夠彈性支援「尖峰自給、離峰調度」的智慧用電方案，於尖峰時段可以使用燃氣發電降低用電成本，離峰時段則切換使用台電電力，靈活配合台電定價策略，協助企業因應尖離峰用電變化，不僅能有效降低用電成本，更能在能源轉型過程中確保產能穩定，降低電力不足帶來的營運風險。機組僅需約 6 坪空間即可完成安裝，無論位於都市精華區或工業區場域，皆能快速導入，大幅提升部署彈性，成為企業強化能源韌性、推動擴產布局的重要後盾。因應新方案導入，總代理上洋產業與三菱也將攜手於3月25日舉辦首場研討會，將有多位日方專業資深技術人員來台進行技術交流與分享，針對三菱燃氣發電機於亞洲應用的成功經驗，以實際案例進一步探討如何透過能源整合或管理優化，解決企業用電問題。面對全球AI、淨零浪潮與用電需求持續攀升的多重挑戰，企業在評估擴產與全球布局時，能源配置的前瞻性已成為左右競爭優勢的致勝點。三菱燃氣發電機不僅是一項設備投資，更協助企業建構穩定且可持續的電力支撐體系。透過智慧用電策略，企業得以在放大產能規模的同時，持續推進減碳目標，確保營運不中斷，全面強化能源韌性的基礎。