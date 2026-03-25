近年來減重話題持續延燒，許多人尋求各種方法來抑制食慾，其中「瘦瘦針」更成為熱門選擇。不過，近期有網友發現在便利商店就能買到堪比「喝的瘦瘦針」的飲品「每朝綠茶」，只要喝幾口就能讓人一整天都不覺得餓，奇特的現象在網路上引發熱烈討論，也釣出專業醫師出面揭密背後的真實原因。
一名女網友在社群平台Threads上發文分享，自己中午買了一瓶超商販售的每朝綠茶，沒想到才喝了三口，接下來一整天都完全沒有想吃東西的食慾，甚至連喝水量也跟著減少。這突如其來的狀況讓她感到相當不對勁，忍不住驚呼這款飲料難道是什麼喝的瘦瘦針。
綠茶能抑制食慾？醫師：都是假象
貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言討論，許多曾經飲用過的民眾也紛紛現身分享自己的經驗，有人提到「喝完之後會出現胃痛、腸子像快打結一樣」，甚至有人「喝了之後反胃想吐或是一直拉肚子，嚇得不敢再嘗試」。不過，也有部分網友「搭配無糖優酪乳，是為清腸道與治療便祕的神器」。
家醫科醫師温梓言提及，食慾消失的關鍵在於每朝綠茶中添加一種名為「菊苣纖維」的水溶性膳食纖維。當菊苣纖維進入人體腸道後，會吸水膨脹並在腸內形成膠狀物質，如果飲用者的腸胃對此纖維反應劇烈，就會產生氣體與飽脹感，進而讓身體產生一種「偽飽足感」。
空腹喝綠茶會引發不適 一類人不喝最好
除了膳食纖維的影響之外，温梓言強調，如果在空腹或是胃部較為敏感的狀態下，喝下含有高濃度兒茶素的綠茶，兒茶素的刺激會引發胃部的不適感。這種胃部不適的反應會進一步壓制大腦的食慾中樞，導致民眾產生完全不想看到食物的感覺。
此外，保健食品原料商也進一步補充說明，菊苣纖維這類成分很容易被腸道內的細菌發酵並產生氣體，因此最常見的副作用反應就是脹氣或是頻繁放屁。建議民眾，如果本身是「對菊苣纖維或半乳寡糖等成分比較敏感的體質」，在挑選市售飲品時應盡量避免這類產品，以免造成腸胃過度負擔與不適。
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貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言討論，許多曾經飲用過的民眾也紛紛現身分享自己的經驗，有人提到「喝完之後會出現胃痛、腸子像快打結一樣」，甚至有人「喝了之後反胃想吐或是一直拉肚子，嚇得不敢再嘗試」。不過，也有部分網友「搭配無糖優酪乳，是為清腸道與治療便祕的神器」。
家醫科醫師温梓言提及，食慾消失的關鍵在於每朝綠茶中添加一種名為「菊苣纖維」的水溶性膳食纖維。當菊苣纖維進入人體腸道後，會吸水膨脹並在腸內形成膠狀物質，如果飲用者的腸胃對此纖維反應劇烈，就會產生氣體與飽脹感，進而讓身體產生一種「偽飽足感」。
除了膳食纖維的影響之外，温梓言強調，如果在空腹或是胃部較為敏感的狀態下，喝下含有高濃度兒茶素的綠茶，兒茶素的刺激會引發胃部的不適感。這種胃部不適的反應會進一步壓制大腦的食慾中樞，導致民眾產生完全不想看到食物的感覺。
此外，保健食品原料商也進一步補充說明，菊苣纖維這類成分很容易被腸道內的細菌發酵並產生氣體，因此最常見的副作用反應就是脹氣或是頻繁放屁。建議民眾，如果本身是「對菊苣纖維或半乳寡糖等成分比較敏感的體質」，在挑選市售飲品時應盡量避免這類產品，以免造成腸胃過度負擔與不適。