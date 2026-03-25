77 歲的香港影視大亨向華強近期拋出震撼彈，宣布將千億資產跳過親生兒子向佐，全數交由大媳婦郭碧婷「管理」。外界紛紛感嘆向華強「超疼媳婦」，但這真的只是單純的情感偏愛嗎？專精遺產傳承的蘇家宏律師深度剖析，揭開這份決定背後的「3 大真相」。他指出，這場神布局背後隱藏著高明的「大智慧」，不僅保住了媳婦地位，更精準守護了家族資產。
真相一：香港法律沒「特留分」，向佐沒法爭？
許多人好奇，向佐、向佑身為血親，難道沒有法律保障的基礎繼承額度嗎？蘇家宏律師指出，目前向華強身體健在，對財產有絕對處分權；更關鍵的是，香港法律並不像台灣有「特留分」規定。這代表遺囑效力極大，長輩想把資產留給誰，就給誰，親生兒子在法律上確實難以撼動這份千億遺產的流向。
真相二：給的不是「錢」，而是資產守門人
標題中提到「全給郭碧婷」，但蘇家宏律師提醒大家注意「管理」二字。這正是豪門最頂級的智慧：郭碧婷拿到的不是可以直接揮霍的現金，而是擔任資產的「受託人」。
這極大機率是一場精密的「信託」布局。向華強身為委託人，選定人品穩健的郭碧婷擔任守門人，而真正的收益對象則是「孫輩」。這招成功繞過了表現令他失望的第二代，確保家族資產直接傳遞到第三代手中，這才是傳承的真諦。
真相三：疼媳婦是外衣，跨代護產是核心
這就是向華強看透人性的「大智慧」。蘇家宏分析，若直接將資產給兒子，可能面臨被揮霍殆盡的風險；但交給疼愛孩子、人品獲認可的媳婦，既能保住媳婦在家族中的地位（落實「疼媳婦」的名聲），又能實質達成「資產止損」的目的。這是一場情感與理智兼具、甚至帶有「防敗家子」防護罩的完美布局。
律師總結：平凡人家也能學的「護產大招」
對照台灣法律，蘇家宏律師表示，這篇報導給一般家長的啟示是：「傳承不只需要愛，更需要法律工具。」
🟡 本文內容已獲「蘇家宏律師」授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：本文引用之法律資訊僅供參考，不構成特定個案之法律諮詢建議。相關法律行動請諮詢專業律師評估。
我是廣告 請繼續往下閱讀
許多人好奇，向佐、向佑身為血親，難道沒有法律保障的基礎繼承額度嗎？蘇家宏律師指出，目前向華強身體健在，對財產有絕對處分權；更關鍵的是，香港法律並不像台灣有「特留分」規定。這代表遺囑效力極大，長輩想把資產留給誰，就給誰，親生兒子在法律上確實難以撼動這份千億遺產的流向。
標題中提到「全給郭碧婷」，但蘇家宏律師提醒大家注意「管理」二字。這正是豪門最頂級的智慧：郭碧婷拿到的不是可以直接揮霍的現金，而是擔任資產的「受託人」。
這極大機率是一場精密的「信託」布局。向華強身為委託人，選定人品穩健的郭碧婷擔任守門人，而真正的收益對象則是「孫輩」。這招成功繞過了表現令他失望的第二代，確保家族資產直接傳遞到第三代手中，這才是傳承的真諦。
這就是向華強看透人性的「大智慧」。蘇家宏分析，若直接將資產給兒子，可能面臨被揮霍殆盡的風險；但交給疼愛孩子、人品獲認可的媳婦，既能保住媳婦在家族中的地位（落實「疼媳婦」的名聲），又能實質達成「資產止損」的目的。這是一場情感與理智兼具、甚至帶有「防敗家子」防護罩的完美布局。
律師總結：平凡人家也能學的「護產大招」
對照台灣法律，蘇家宏律師表示，這篇報導給一般家長的啟示是：「傳承不只需要愛，更需要法律工具。」
- 信託分批給： 怕孩子亂花，可以約定每月給生活費，而非一次性給付。
- 附條件贈與： 贈與資產時可加註限制，若子女行為不當，家長可依法收回管理權。
🟡 本文內容已獲「蘇家宏律師」授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：本文引用之法律資訊僅供參考，不構成特定個案之法律諮詢建議。相關法律行動請諮詢專業律師評估。