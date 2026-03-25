豪宅房市管制措施10幾年來不見鬆綁，反而越來越嚴格，台北市億級豪宅近半年屢傳賠售交易，根據實價登錄指出，捷運東門站附近的「璞園信義」低樓層戶別，2013年底以1.64億元購入，卻在2025年9月用1.58億元轉售，帳面虧損超過600萬元；今年1月，松江路金融商圈的「華固松疆」低樓層戶別，成交價約1.28億元，也比前次交易、2014年的1.32億元少了350萬元；其中虧損最多的，是在松山區市民高架旁的「敦南樞苑」中低樓層戶別，今年初轉售成交價2.8億元，比2021年2.88億元的取得價碼便宜近900萬元，賠掉一輛超跑。
豪宅交易量萎縮 社區規模小、缺乏隱私、低樓層成賠售主因
台灣房屋統計實價登錄台北市近兩年的單價百萬、總價超過億元宅的交易狀況，其中大安、中正、信義仍是豪宅主流區，交易量為全市前三名，不過2025年的交易量都明顯較2024年萎縮，2025年共146筆，較2024年的249筆減少103筆，年減幅達41%，平均單價也從157.2萬為降至154.1萬，小跌2%。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，觀察近半年台北市賠錢賣的豪宅交易，主要有三大共同點。首先是「社區規模小」，傳出賠售案例的豪宅，都是基地面積不到400坪、戶數低於50戶的精實社區，受限於先天基地限制，整體規劃不易，難像同等級的中大規模社區有大公設等規劃，在豪宅市場上競爭相對弱勢。
第二是「缺乏隱密性」，賠售的豪宅幾乎都坐落在熱鬧商圈的主要幹道旁，人潮、車潮眾多，社區的隱密性不高，對於注重隱私的富豪客群來說，反而是缺點，沒有購屋興趣；最後，賠售案例多以「中低樓層戶」為主，景觀條件有限，居家的寧靜度也相對欠佳，價值不比同社區的中高樓層戶。
高總價住宅限制多 股市大漲、資金排擠
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年政府打房，對於高總價住宅祭出諸多限制手段，包括高總價宅貸款成數降為3成，且法人購買住宅採許可制，都大幅限縮了高資產族購買豪宅的意願和靈活性，且近年國際戰爭局勢紛亂，股市暢旺，富豪資產配置轉向投報率亮眼的股市或貴金屬，形成資金排擠作用。
不過，豪宅對於高資產族而言，仍具有長遠價值意義，除了財富累積和財力象徵，隨著本業或投資獲利了結，不動產仍是穩健的資產配置的選擇，且台北市不少中古豪宅屋齡漸高，訴求飯店式管理的新興豪宅陸續推出，高資產族也將陸續出現換屋潮，或為子女置產的需求，因此豪宅仍有一定市場性和保值作用。
資料來源：實價登錄、台灣房屋、台灣房屋集團趨勢中心
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台灣房屋統計實價登錄台北市近兩年的單價百萬、總價超過億元宅的交易狀況，其中大安、中正、信義仍是豪宅主流區，交易量為全市前三名，不過2025年的交易量都明顯較2024年萎縮，2025年共146筆，較2024年的249筆減少103筆，年減幅達41%，平均單價也從157.2萬為降至154.1萬，小跌2%。
第二是「缺乏隱密性」，賠售的豪宅幾乎都坐落在熱鬧商圈的主要幹道旁，人潮、車潮眾多，社區的隱密性不高，對於注重隱私的富豪客群來說，反而是缺點，沒有購屋興趣；最後，賠售案例多以「中低樓層戶」為主，景觀條件有限，居家的寧靜度也相對欠佳，價值不比同社區的中高樓層戶。
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年政府打房，對於高總價住宅祭出諸多限制手段，包括高總價宅貸款成數降為3成，且法人購買住宅採許可制，都大幅限縮了高資產族購買豪宅的意願和靈活性，且近年國際戰爭局勢紛亂，股市暢旺，富豪資產配置轉向投報率亮眼的股市或貴金屬，形成資金排擠作用。
不過，豪宅對於高資產族而言，仍具有長遠價值意義，除了財富累積和財力象徵，隨著本業或投資獲利了結，不動產仍是穩健的資產配置的選擇，且台北市不少中古豪宅屋齡漸高，訴求飯店式管理的新興豪宅陸續推出，高資產族也將陸續出現換屋潮，或為子女置產的需求，因此豪宅仍有一定市場性和保值作用。