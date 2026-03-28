被連日的股東會紀念品訊息轟炸累了嗎？下週進入短暫的「平靜期」。不同於上週百檔齊發的澎湃，下週最後買進日極為集中，全數壓在 3 月 31 日（週二）。雖然下週檔數僅剩 16 檔，且以熱搜度最高的國光生 (4142) 與宇峻 (3546) 領軍，但這絕非「空窗期」，反而是小資族精準出擊的最好時機。因為 2026 股東紀念品最超值的「神級好禮」就在名單中：僅需 6 元 銅板價買進 國鼎 (4132)，就能換到市價數百元的樂扣樂扣 316 彈跳式保溫杯！

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誰在送好康？熱門股公司背景大解密

領紀念品之餘，也要知道自己買了什麼！這次被網友點名的幾檔標的，其實都是各產業的指標企業：

  • 人氣冠軍：國光生 (4142) —— 疫苗國家隊
身為台灣唯一的全方位人用疫苗廠，國光生技主要生產流感疫苗、日本腦炎疫苗等。今年送出「氣密保鮮罐」，熱度穩坐第一，這對重視食安的民眾來說非常實用。

▲國光生技（4142）為全台唯一疫苗國家隊，生產線具備高度專業性與自動化製程。今年股東會送出實用的「氣密保鮮罐」紀念品，其嚴謹的企業形象也帶動網路熱搜度奪下全台冠軍。（圖／翻攝自國光生技官網 adimmune.com.tw/）
▲國光生技（4142）為全台唯一疫苗國家隊，生產線具備高度專業性與自動化製程。今年股東會送出實用的「氣密保鮮罐」紀念品，其嚴謹的企業形象也帶動網路熱搜度奪下全台冠軍。（圖／翻攝自國光生技官網 adimmune.com.tw/）
  • 人氣亞軍：宇峻 (3546) —— 經典遊戲大廠
老牌遊戲開發商「宇峻奧汀」，旗下擁有《三國群英傳》等知名 IP。今年送出「不鏽鋼調味罐」，讓玩家在打怪之餘也能兼顧居家廚房美學。

  • 低價魔王：國鼎 (4132) —— 新藥開發黑馬
國鼎生技專注於新藥研發，特別是針對癌症與新冠病毒藥物的開發。這次祭出「樂扣樂扣 316 彈跳式保溫杯」，由於股價僅約 6.2 元，換算下來 CP 值驚人，是近期看下來最值得入手的標的。

  • 醫美亮點：麗臺 (2465) —— 顯卡與醫療跨界
麗臺科技除了是知名的繪圖卡廠，近年也跨足智慧醫療與美容。今年送出「深海源萃極效修護面膜」，讓股民在股市衝鋒時也能保養面子。

▲顯卡大廠麗臺（2465）近年跨足醫美保養領域，今年股東會祭出自家「深海源萃極效修護面膜」，以不到 60 元的銅板價就能入手醫美級保養，CP 值極高。（圖／翻攝自PSK深海美肌專家 官網）
▲顯卡大廠麗臺（2465）近年跨足醫美保養領域，今年股東會祭出自家「深海源萃極效修護面膜」，以不到 60 元的銅板價就能入手醫美級保養，CP 值極高。（圖／翻攝自PSK深海美肌專家 官網）
3/31 壓軸名單！康寧盤、商品卡一次看

除了上述熱門標的，下週二也是 輔信 (2405) 最後買進日，送出的「康寧 Amber 9 吋湯盤」同樣是百貨公司等級的精品。而 鈺創 (5351) 的 50 元商品卡則是實用派的首選。

▼下週 3/31 最後買進：16 檔股東會紀念品清單

股票代號 公司名稱 紀念品內容 參考股價
4132 國鼎 樂扣樂扣 316 彈跳保溫杯 6.2
4142 國光生 氣密保鮮罐 18.6
2405 輔信 康寧 Amber 9 吋湯盤 16.55
3546 宇峻 不鏽鋼調味罐 70.6
5351 鈺創 全家商品卡 50 元 74.1
2065 世豐 統一超商 50 元商品卡 32.8
2465 麗臺 深海原萃極效修護面膜 55.6
8119 公信 超商商品卡 35 元 8.33
2911 麗嬰房 嬰兒柔護濕巾 20 抽 5.07
5706 鳳凰 鳳凰旅遊證件收納袋 51.9
6207 雷科 牛樟芝菌絲體膠囊 10 粒 56
2636 台驊控股 台灣茶摳滋養沐浴皂 68.8
5609 中菲行 鑰匙圈 78.8
8066 來思達 伊莎貝爾櫻花香皂二入 19.1
5386 青雲 肥皂組 321
7689 大鵬科 多功能收納包 181
💡 股東會紀念品領取 4 大常見問題 (FAQ)

Q1：什麼是「最後買進日」？為什麼 3/31 買進才領得到？
根據規定，投資人必須在股東會召開前 62 日持有該公司股票。由於台股採「T+2」交割制度，必須在「最後買進日」當天收盤前買進並成交，才能被列入股東名冊，擁有領取紀念品的資格。

Q2：買「零股（1 股）」也可以領紀念品嗎？
不一定，需視各公司規定。 大部分公司開放零股領取，但通常要求股東需完成「電子投票」或「親自出席股東會」；少數公司則規定須持有一張（1,000 股）以上才發放。建議下單前先至「公開資訊觀測站」查詢該年度的紀念品發放原則。

Q3：如何進行「電子投票」？沒投就領不到嗎？
現在多數公司規定零股股東必須完成電子投票。投資人可透過手機下載 「集保e手掌握」 App，或登入 「股東e服務」 網站，在指定期間內對股東會各項議案投下贊成或反對票，完成後截圖或列印憑證即可領取。

Q4：去哪裡領取紀念品？一定要去股東會現場嗎？
不需要。除了親自出席股東會領取，投資人也可以在指定期間前往「全通」、「長龍」、「聯洲」等民間徵求場所，或是該公司的股務代理機構領取。通常只需支付少許手續費（約 20-50 元）即可代領。

資料來源：永豐金證券豐雲學堂

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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