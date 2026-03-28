被連日的股東會紀念品訊息轟炸累了嗎？下週進入短暫的「平靜期」。不同於上週百檔齊發的澎湃，下週最後買進日極為集中，全數壓在 3 月 31 日（週二）。雖然下週檔數僅剩 16 檔，且以熱搜度最高的國光生 (4142) 與宇峻 (3546) 領軍，但這絕非「空窗期」，反而是小資族精準出擊的最好時機。因為 2026 股東紀念品最超值的「神級好禮」就在名單中：僅需 6 元 銅板價買進 國鼎 (4132)，就能換到市價數百元的樂扣樂扣 316 彈跳式保溫杯！
誰在送好康？熱門股公司背景大解密
領紀念品之餘，也要知道自己買了什麼！這次被網友點名的幾檔標的，其實都是各產業的指標企業：
3/31 壓軸名單！康寧盤、商品卡一次看
除了上述熱門標的，下週二也是 輔信 (2405) 最後買進日，送出的「康寧 Amber 9 吋湯盤」同樣是百貨公司等級的精品。而 鈺創 (5351) 的 50 元商品卡則是實用派的首選。
▼下週 3/31 最後買進：16 檔股東會紀念品清單
💡 股東會紀念品領取 4 大常見問題 (FAQ)
Q1：什麼是「最後買進日」？為什麼 3/31 買進才領得到？
根據規定，投資人必須在股東會召開前 62 日持有該公司股票。由於台股採「T+2」交割制度，必須在「最後買進日」當天收盤前買進並成交，才能被列入股東名冊，擁有領取紀念品的資格。
Q2：買「零股（1 股）」也可以領紀念品嗎？
不一定，需視各公司規定。 大部分公司開放零股領取，但通常要求股東需完成「電子投票」或「親自出席股東會」；少數公司則規定須持有一張（1,000 股）以上才發放。建議下單前先至「公開資訊觀測站」查詢該年度的紀念品發放原則。
Q3：如何進行「電子投票」？沒投就領不到嗎？
現在多數公司規定零股股東必須完成電子投票。投資人可透過手機下載 「集保e手掌握」 App，或登入 「股東e服務」 網站，在指定期間內對股東會各項議案投下贊成或反對票，完成後截圖或列印憑證即可領取。
Q4：去哪裡領取紀念品？一定要去股東會現場嗎？
不需要。除了親自出席股東會領取，投資人也可以在指定期間前往「全通」、「長龍」、「聯洲」等民間徵求場所，或是該公司的股務代理機構領取。通常只需支付少許手續費（約 20-50 元）即可代領。
資料來源：永豐金證券豐雲學堂
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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領紀念品之餘，也要知道自己買了什麼！這次被網友點名的幾檔標的，其實都是各產業的指標企業：
- 人氣冠軍：國光生 (4142) —— 疫苗國家隊
- 人氣亞軍：宇峻 (3546) —— 經典遊戲大廠
- 低價魔王：國鼎 (4132) —— 新藥開發黑馬
- 醫美亮點：麗臺 (2465) —— 顯卡與醫療跨界
除了上述熱門標的，下週二也是 輔信 (2405) 最後買進日，送出的「康寧 Amber 9 吋湯盤」同樣是百貨公司等級的精品。而 鈺創 (5351) 的 50 元商品卡則是實用派的首選。
▼下週 3/31 最後買進：16 檔股東會紀念品清單
|股票代號
|公司名稱
|紀念品內容
|參考股價
|4132
|國鼎
|樂扣樂扣 316 彈跳保溫杯
|6.2
|4142
|國光生
|氣密保鮮罐
|18.6
|2405
|輔信
|康寧 Amber 9 吋湯盤
|16.55
|3546
|宇峻
|不鏽鋼調味罐
|70.6
|5351
|鈺創
|全家商品卡 50 元
|74.1
|2065
|世豐
|統一超商 50 元商品卡
|32.8
|2465
|麗臺
|深海原萃極效修護面膜
|55.6
|8119
|公信
|超商商品卡 35 元
|8.33
|2911
|麗嬰房
|嬰兒柔護濕巾 20 抽
|5.07
|5706
|鳳凰
|鳳凰旅遊證件收納袋
|51.9
|6207
|雷科
|牛樟芝菌絲體膠囊 10 粒
|56
|2636
|台驊控股
|台灣茶摳滋養沐浴皂
|68.8
|5609
|中菲行
|鑰匙圈
|78.8
|8066
|來思達
|伊莎貝爾櫻花香皂二入
|19.1
|5386
|青雲
|肥皂組
|321
|7689
|大鵬科
|多功能收納包
|181
Q1：什麼是「最後買進日」？為什麼 3/31 買進才領得到？
根據規定，投資人必須在股東會召開前 62 日持有該公司股票。由於台股採「T+2」交割制度，必須在「最後買進日」當天收盤前買進並成交，才能被列入股東名冊，擁有領取紀念品的資格。
Q2：買「零股（1 股）」也可以領紀念品嗎？
不一定，需視各公司規定。 大部分公司開放零股領取，但通常要求股東需完成「電子投票」或「親自出席股東會」；少數公司則規定須持有一張（1,000 股）以上才發放。建議下單前先至「公開資訊觀測站」查詢該年度的紀念品發放原則。
Q3：如何進行「電子投票」？沒投就領不到嗎？
現在多數公司規定零股股東必須完成電子投票。投資人可透過手機下載 「集保e手掌握」 App，或登入 「股東e服務」 網站，在指定期間內對股東會各項議案投下贊成或反對票，完成後截圖或列印憑證即可領取。
Q4：去哪裡領取紀念品？一定要去股東會現場嗎？
不需要。除了親自出席股東會領取，投資人也可以在指定期間前往「全通」、「長龍」、「聯洲」等民間徵求場所，或是該公司的股務代理機構領取。通常只需支付少許手續費（約 20-50 元）即可代領。
資料來源：永豐金證券豐雲學堂
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。