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▲藍心湄出道40多年，除了在演藝圈闖蕩，也積極經營餐飲副業。（圖／藍心湄臉書）

▲藍心湄說自己家中的財位有擺爺爺、奶奶以及爸爸留下的手尾錢銅板。（圖／女人我最大YouTube）

60歲的時尚教主藍心湄理財風格走保險路線，雖然不玩股票、基金，但她很會做生意，開餐廳又做過代理商，讓自己身價累積高達15億元。藍心湄過去也曾分享她的理財心法，首先是她會善待鈔票，收到錢不亂塞、亂折。第二是她注重風水，家中財位還擺著爺爺奶奶以及爸爸留下的手尾錢，當作錢母招財。最後，除了運氣與玄學外，藍心湄也強調，大家若想發財，那自身一定要足夠努力，工作不要挑三揀四，這樣才有機會贏過別人。藍心湄的財富累積，很大一部分來自她精準的副業投資。1991年，她號召舒淇、陶晶瑩等好友合資創立「KiKi餐廳」，全盛時期在全台拓展至9家分店，月營收一度突破3000萬元。儘管品牌在32年經營期間歷經SARS、金融風暴及新冠疫情等衝擊，但在她領軍時期，曾締造年營收超過10億元的亮眼成績，目前她已退出股東行列。除了餐飲，藍心湄於2002年與任賢齊、呂良偉等好友共同拿下adidas中國區代理權。她敏銳察覺市場動向，在2008年體育用品市場出現下滑前果斷收手，最終讓所有股東以「2倍獲利」漂亮退場，此舉也展現了她見好就收的商戰智慧。從小目睹父親經商失敗，16歲就出來工作幫忙還債的藍心湄，個性也十分務實，不炒股票、不買基金，多把資產放在看得到、摸得到的實體項目上，像是投資房地產、收藏古董等，偏好入手有增值潛力的物件，這也是她累積財富的方式之一。藍心湄也因為主持《女人我最大》超過20年，聽過許多專家、命理師的見解，綜合她自己多年來的生活經驗，整理出一套屬於自己的致富心法。首先，藍心湄會善待每一張鈔票，因為她深信「對錢好，錢才會留下來」。所以平時收到錢絕不會亂揉、亂折，會整齊收納在錢包裡，也算是對金錢的一種尊重。其次，藍心湄也重視風水布局，她說自己買房不喜歡有犄角旮旯的房子，都挑方正的格局購買，在家中財位也會放上爺爺、奶奶以及爸爸留下的手尾錢當作錢母，除了感謝長輩庇佑，也藉此期許自己能財源滾滾。最後，藍心湄也提醒大家勤能致富，「沒有不勞而獲的工作，也沒有坐享其成的收穫。」她直言羨慕別人的財力沒有意義，唯有靠自己的努力才能闖出一線生機。她出道初期就很常撿別人不要的工作，認為只要能表演，不管被貼上什麼標籤，都是一種機會。開餐廳後，藍心湄也曾自己親力親為教員工怎麼刷馬桶，這種願意吃苦、肯拚的個性，成功讓員工信服。