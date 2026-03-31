錯過就沒了！今（31）天 2026 年股東會紀念品，共有 16 檔股票迎來「最後買進日」。收盤前是排入股東名冊、領取紀念品的唯一機會。根據股價與贈品價值計算，目前市場上出現多檔「銅板價換名牌貨」的神級標的，尤其是僅需 6 元就能入手的國鼎 (4132)就受矚目。股民務必在下午 1 點 30 分收盤前完成成交，否則只能再等一年。
💡 小股東快速導覽建議：
CP 值試算 Top 3！小資族「低門檻入手」清單
根據參考股價與紀念品市價對比，以下三檔標的具備極高的成本回饋率：
💡 投資小叮嚀：
領取股東會紀念品須特別注意各家公司對於「零股股東」的發放門檻。部分公司要求零股股東必須親自參加股東會，或透過電子投票才能領取，建議下單前務必先前往公開資訊觀測站查詢各公司的最新公告，以免錯失權益！
資料來源：永豐證券「豐雲學堂」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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- 銅板價區（股價 < 10元）： 鎖定 國鼎 (4132)、麗嬰房 (2911)、公信 (8119)，入手成本最低。
- 高 CP 值名牌區： 首推 國鼎 (4132) 的樂扣保溫杯，以及 輔信 (2405) 的康寧湯盤，贈品市價遠高於持股成本。
- 實用商品卡區： 世豐 (2065)、鈺創 (5351) 與 公信 (8119) 直接贈送超商點數，對不愛拿實體贈品的股民最方便。
根據參考股價與紀念品市價對比，以下三檔標的具備極高的成本回饋率：
- 國鼎 (4132)
- 參考股價： 約 6.2 元
- 紀念品： 樂扣樂扣 316 彈跳式保溫杯
- 分析： 以不到 10 元的持有成本，即可換取知名品牌 316 不鏽鋼保溫杯，是今日名單中入手門檻最低、贈品市價落差最大的標的。
- 參考股價： 約 6.2 元
- 輔信 (2405)
- 參考股價： 約 16.55 元
- 紀念品： 康寧 Amber 9 吋湯盤
- 分析： 康寧餐具在百貨專櫃具有穩定售價，輔信股價僅約 16 元左右，對喜愛居家精品的投資人具備吸引力。
- 參考股價： 約 16.55 元
- 國光生技 (4142)
- 參考股價： 約 18.6 元
- 紀念品： 氣密保鮮罐
- 分析： 國光生技作為疫苗國家隊，其股東紀念品向來以實用著稱，氣密保鮮罐符合一般家庭需求，且股價不到 20 元，持有成本低。
- 參考股價： 約 18.6 元
|股票代號
|公司名稱
|股東會紀念品內容
|3/24參考價 (元)
|2065
|世豐
|統一超商 50 元商品卡
|32.8
|2405
|輔信
|康寧 Amber 9 吋湯盤
|16.55
|2465
|麗臺
|深海原萃極效修護面膜
|55.6
|2636
|台驊控股
|台灣茶摳滋養沐浴皂
|68.8
|2911
|麗嬰房
|嬰兒柔護濕巾 20 抽
|5.07
|3546
|宇峻
|不鏽鋼調味罐
|70.6
|4132
|國鼎
|樂扣樂扣 316 彈跳保溫杯
|6.2
|4142
|國光生
|氣密保鮮罐
|18.6
|5351
|鈺創
|全家便利商店 50 元商品卡
|74.1
|5386
|青雲
|肥皂組
|321
|5609
|中菲行
|鑰匙圈
|78.8
|5706
|鳳凰
|鳳凰旅遊證件收納袋
|51.9
|6207
|雷科
|牛樟芝菌絲體膠囊 10 粒
|56
|7689
|大鵬科
|多功能收納包
|181
|8066
|來思達
|伊莎貝爾櫻花香皂二入
|19.1
|8119
|公信
|超商商品卡 35 元
|8.33
領取股東會紀念品須特別注意各家公司對於「零股股東」的發放門檻。部分公司要求零股股東必須親自參加股東會，或透過電子投票才能領取，建議下單前務必先前往公開資訊觀測站查詢各公司的最新公告，以免錯失權益！
資料來源：永豐證券「豐雲學堂」
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