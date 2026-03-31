錯過就沒了！今（31）天 2026 年股東會紀念品，共有 16 檔股票迎來「最後買進日」。收盤前是排入股東名冊、領取紀念品的唯一機會。根據股價與贈品價值計算，目前市場上出現多檔「銅板價換名牌貨」的神級標的，尤其是僅需 6 元就能入手的國鼎 (4132)就受矚目。股民務必在下午 1 點 30 分收盤前完成成交，否則只能再等一年。

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 💡 小股東快速導覽建議：

  • 銅板價區（股價 < 10元）： 鎖定 國鼎 (4132)、麗嬰房 (2911)、公信 (8119)，入手成本最低。
  • 高 CP 值名牌區： 首推 國鼎 (4132) 的樂扣保溫杯，以及 輔信 (2405) 的康寧湯盤，贈品市價遠高於持股成本。
  • 實用商品卡區： 世豐 (2065)、鈺創 (5351) 與 公信 (8119) 直接贈送超商點數，對不愛拿實體贈品的股民最方便。
▲2026 股東會紀念品今（31）天最後買進共有國光生技、宇峻、國鼎等16家。想領樂扣樂扣保溫杯等紀念品要把握最後上車時間。（示意圖／Gemini生成／NOWNEWS監製）
▲2026 股東會紀念品今（31）天最後買進共有國光生技、宇峻、國鼎等16家。想領樂扣樂扣保溫杯等紀念品要把握最後上車時間。（示意圖／Gemini生成／NOWNEWS監製）
CP 值試算 Top 3！小資族「低門檻入手」清單

根據參考股價與紀念品市價對比，以下三檔標的具備極高的成本回饋率：

  1. 國鼎 (4132)

    • 參考股價： 約 6.2 元

    • 紀念品： 樂扣樂扣 316 彈跳式保溫杯

    • 分析： 以不到 10 元的持有成本，即可換取知名品牌 316 不鏽鋼保溫杯，是今日名單中入手門檻最低、贈品市價落差最大的標的。

  2. 輔信 (2405)

    • 參考股價： 約 16.55 元

    • 紀念品： 康寧 Amber 9 吋湯盤

    • 分析： 康寧餐具在百貨專櫃具有穩定售價，輔信股價僅約 16 元左右，對喜愛居家精品的投資人具備吸引力。

  3. 國光生技 (4142)

    • 參考股價： 約 18.6 元

    • 紀念品： 氣密保鮮罐

    • 分析： 國光生技作為疫苗國家隊，其股東紀念品向來以實用著稱，氣密保鮮罐符合一般家庭需求，且股價不到 20 元，持有成本低。

3/31 今日截標：16 檔股東會紀念品一覽

股票代號 公司名稱 股東會紀念品內容 3/24參考價 (元)
2065 世豐 統一超商 50 元商品卡 32.8
2405 輔信 康寧 Amber 9 吋湯盤 16.55
2465 麗臺 深海原萃極效修護面膜 55.6
2636 台驊控股 台灣茶摳滋養沐浴皂 68.8
2911 麗嬰房 嬰兒柔護濕巾 20 抽 5.07
3546 宇峻 不鏽鋼調味罐 70.6
4132 國鼎 樂扣樂扣 316 彈跳保溫杯 6.2
4142 國光生 氣密保鮮罐 18.6
5351 鈺創 全家便利商店 50 元商品卡 74.1
5386 青雲 肥皂組 321
5609 中菲行 鑰匙圈 78.8
5706 鳳凰 鳳凰旅遊證件收納袋 51.9
6207 雷科 牛樟芝菌絲體膠囊 10 粒 56
7689 大鵬科 多功能收納包 181
8066 來思達 伊莎貝爾櫻花香皂二入 19.1
8119 公信 超商商品卡 35 元 8.33
💡 投資小叮嚀：

領取股東會紀念品須特別注意各家公司對於「零股股東」的發放門檻。部分公司要求零股股東必須親自參加股東會，或透過電子投票才能領取，建議下單前務必先前往公開資訊觀測站查詢各公司的最新公告，以免錯失權益！ 

資料來源：永豐證券「豐雲學堂」

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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