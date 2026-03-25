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知法犯法！南投縣某分局張姓員警，2025年3月間連續兩日潛入分局共用浴室，從門板上方空隙用手機偷拍女警洗澡，女警被二度偷拍時才驚覺有異，嚇得當場大叫，隨後求助所長與分局，逮到偷拍狼同事，一審南投地院考量張男從警10年且認罪，依攝錄性影像罪併判5月徒刑，檢方上訴後，台中高分院審酌被害女警身心受創，不僅如廁沐浴成為惡夢，甚至聽見張姓員警的名字就會陷入恐慌，必須求助身心科，最終撤銷原判，加重改判8月徒刑。根據調查指出，2025年年3月19日凌晨4時許，當時張姓男員警在分局4樓的男女共用盥洗室如廁後，聽聞有人正在淋浴，他竟拿出手機並開啟錄影功能，直接將手機伸過門板上方空隙進行偷拍，儘管張男在鏡頭中已發現受害者為同分局的女警，卻仍未收手，錄下三段女警洗澡畫面。食髓知味的張男，隔日凌晨0時許，再度前往4樓共用盥洗室，見到有人沐浴時故技重施，二度將手機架在門板上方偷錄女警洗澡，拍下兩段影像，然而，女警在沐浴過程中抬頭一看，赫然發現上方有手機鏡頭正對著自己，驚嚇之餘放聲大喊，張男隨即驚慌逃離現場。受害女警隨即向派出所所長及分局長通報，經調閱分局內部的監視錄影畫面，發現張男出入時間及行徑涉有重嫌，在張男同意搜索下，警方在他隨身物品中扣得涉案手機及平板電腦，經比對後確認，他就是這名偷拍狼。一審南投地院審酌，張男從警10年且坦承犯行，雖有意和解但被害人拒絕，最終依無故以錄影攝錄性影像罪，2罪合併執行有期徒刑5月，准予易科罰金。檢方不服判決過輕，提出上訴。台中高分院審酌，被害女警一再具狀指出，受害後不僅如廁、沐浴等日常瑣事淪為揮之不去的惡夢，甚至只要聽到張男名字，便會陷入極度恐慌與痛苦，必須求助身心科並接受長期治療。認定張員的行為已對其造成難以抹滅的傷痛，考量雙方至今未能達成調解，且張男身分特殊卻無視法紀，法院最終決定加重刑責，撤銷原判，改判有期徒刑8個月。