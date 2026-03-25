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▲中信銀行長期投入三重世貿公園生態保育，以噴水造霧等措施營造蕨類棲地、模仿自然地形落實水土保持，推動生物多樣性成效卓著，今日獲農業部林業及自然保育署頒發「保育共生地」認證。（圖／中信銀行提供）

▲中信銀行長期投入三重世貿公園生態保育，以噴水造霧等措施營造蕨類棲地、模仿自然地形落實水土保持，推動生物多樣性成效卓著，今日獲農業部林業及自然保育署頒發「保育共生地」認證。（圖／中信銀行提供）

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）落實ESG（Environmental, Social, Governance）、推動生物多樣性成效卓著，再創指標性里程碑！中國信託銀行自2014年進駐至臺北市南港區，主動認養中國信託金融園區旁的三重世貿公園，協助復育稀有植物及生態有成，今（25）日獲農業部林業及自然保育署頒發「保育共生地」認證。另一方面，中信銀行亦於日前公布之「臺北市公園及行道樹認養績優評選活動」脫穎而出，獲頒「績優認養人」，展現中國信託保護生物多樣性的堅定決心獲各界認可。「保育共生地認證」主要評分指標為支持重要生物多樣性價值、具有常態性經營管理之機構或機制，經實地勘查後及嚴謹審查，最終自逾60家企業中評選出認證名單。「保育共生地授證暨成果發表記者會」今日由農業部林業及自然保育署署長林華慶頒證、中信銀行總務處處長陳文榮副總經理出席受證。憑藉對環境永續的長期承諾與扎實的在地實踐，中信銀行長期投入三重世貿公園生態保育，以噴水造霧等措施營造蕨類棲地，模仿自然地形落實水土保持，特別的是成功復育極危植物臺灣萍蓬草、吸引臺灣特有種五色鳥在城市共生；同時，呼應「保育共生地」核心價值，透過植栽誘蝶引鳥豐富環境，將空間轉化為具韌性的生態綠肺以達自然共榮，不僅達到環境綠化，進一步推動生態永續有成。此外，中信銀行亦由於十餘年來持續認養三重世貿公園，將都市綠地成功轉型為生機盎然的生態跳島，並復育並孕育超過百種的蕨類植物，成為都會區罕見的生態秘境，獲臺北市政府工務局公園路燈工程管理處「公園及行道樹認養績優評選活動」評審團隊高度認可，獲頒「績優認養人」。中信銀行長期投入，讓三重世貿公園得以成為臺北市的都會綠洲，已於去（2025）年與臺北市政府簽約，啟動對三重世貿公園第二個十年的認養計畫。面對全球氣候變遷與自然資本（Natural Capital）流失的挑戰，中信銀行亦積極展現實踐力，持續投入資源，推動自然正向（Nature Positive）發展、發揮社會影響力，帶動實踐「與自然共生」的永續願景。