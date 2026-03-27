股票抽籤大紅包！生技製藥大廠泰宗生物科技（4169）興櫃轉上市申購案今（ 27）天是最後一天！由於泰宗本次增資承銷價與市價存在巨額價差，吸引眾多股民進場試手氣。以 26 日收盤價 168.5 元計算，幸運中籤的投資人一張潛在獲利高達 6.6 萬元，報酬率突破 6 成，成為近期最受關注的股市大紅包之一。
抽中現賺 6.6 萬！泰宗（4169）投報率驚人
生技製藥廠泰宗（4169）為充實營運資金辦理現金增資，預計發行普通股 7383 張，其中撥出 1378 張辦理上市前公開承銷，承銷價格定為 102 元。
泰宗做什麼？專注肝疾研發與醫材代理
泰宗生技成立於 1998 年，主要業務橫跨銷售代理與自主研發兩大領域。
股票抽籤流程：何時扣款、撥券一覽
參與申購的投資人需留意個人帳戶資金狀況，避免因餘額不足導致申購失敗。
💡 申購注意事項：小心興櫃價差波動
投資人參與泰宗申購前應留意，泰宗目前仍於興櫃掛牌，股價波動幅度通常較上市櫃股票大。雖然目前潛在獲利豐厚，但最終獲利仍須以 4 月 8 日撥券日當天的市場價格為準。此外，交割帳戶須於 3 月 30 日凌晨前存入足額申購款 10萬2,000 元，以及 20 元處理費與 50 元郵寄工本費，合計共 10萬2,070 元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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生技製藥廠泰宗（4169）為充實營運資金辦理現金增資，預計發行普通股 7383 張，其中撥出 1378 張辦理上市前公開承銷，承銷價格定為 102 元。
- 潛在獲利： 以 3 月 26 日收盤價 168.5 元計算，抽中一張潛在獲利為 66,500 元。
- 投報率： 換算報酬率約為 65.2%。
- 截止時間： 申購期間自 3 月 25 日起至今（27）天截止，有意參與的投資人須把握最後機會。
泰宗生技成立於 1998 年，主要業務橫跨銷售代理與自主研發兩大領域。
- 銷售代理： 銷售與代理多項醫療藥品及醫療器材。
- 核心研發： 專注於新藥研發與製造，特別是全方位肝臟疾病的預防、檢測與治療服務。
- 關鍵平台： 產品線包含肝癌基因檢測平台、肝癌標靶藥物研發以及肝癌免疫治療等。
參與申購的投資人需留意個人帳戶資金狀況，避免因餘額不足導致申購失敗。
|流程項目
|關鍵日期
|注意事項
|申購截止日
|2026/03/27
|受理申購最後一天
|扣款日
|2026/03/30
|帳戶需備足 102,070 元
|抽籤日
|2026/03/31
|揭曉中籤幸運兒
|退款日
|2026/04/01
|未中籤者退回本金與工本費
|撥券日
|2026/04/08
|中籤者股票正式匯入集保帳戶
投資人參與泰宗申購前應留意，泰宗目前仍於興櫃掛牌，股價波動幅度通常較上市櫃股票大。雖然目前潛在獲利豐厚，但最終獲利仍須以 4 月 8 日撥券日當天的市場價格為準。此外，交割帳戶須於 3 月 30 日凌晨前存入足額申購款 10萬2,000 元，以及 20 元處理費與 50 元郵寄工本費，合計共 10萬2,070 元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。