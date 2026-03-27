股票抽籤大紅包！生技製藥大廠泰宗生物科技（4169）興櫃轉上市申購案今（ 27）天是最後一天！由於泰宗本次增資承銷價與市價存在巨額價差，吸引眾多股民進場試手氣。以 26 日收盤價 168.5 元計算，幸運中籤的投資人一張潛在獲利高達 6.6 萬元，報酬率突破 6 成，成為近期最受關注的股市大紅包之一。

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抽中現賺 6.6 萬！泰宗（4169）投報率驚人

生技製藥廠泰宗（4169）為充實營運資金辦理現金增資，預計發行普通股 7383 張，其中撥出 1378 張辦理上市前公開承銷，承銷價格定為 102 元

  • 潛在獲利： 以 3 月 26 日收盤價 168.5 元計算，抽中一張潛在獲利為 66,500 元。
  • 投報率： 換算報酬率約為 65.2%。
  • 截止時間： 申購期間自 3 月 25 日起至今（27）天截止，有意參與的投資人須把握最後機會。
▲泰宗（4169）股票抽籤進入最後一天，APP 顯示潛在獲利（價差）達 66,500 元，報酬率高達 65.20%。（圖／截自永豐證券 APP）
▲泰宗（4169）股票抽籤進入最後一天，APP 顯示潛在獲利（價差）達 66,500 元，報酬率高達 65.20%。（圖／截自永豐證券 APP）
泰宗做什麼？專注肝疾研發與醫材代理

泰宗生技成立於 1998 年，主要業務橫跨銷售代理與自主研發兩大領域。

  • 銷售代理： 銷售與代理多項醫療藥品及醫療器材。
  • 核心研發： 專注於新藥研發與製造，特別是全方位肝臟疾病的預防、檢測與治療服務。
  • 關鍵平台： 產品線包含肝癌基因檢測平台、肝癌標靶藥物研發以及肝癌免疫治療等。
▲生技製藥大廠泰宗（4169）專注於肝疾新藥開發，轉上市抽籤獲利豐厚，吸引股民踴躍申購。（圖／翻攝自Google評價）
▲生技製藥大廠泰宗（4169）專注於肝疾新藥開發，轉上市抽籤獲利豐厚，吸引股民踴躍申購。（圖／翻攝自Google評價）
股票抽籤流程：何時扣款、撥券一覽

參與申購的投資人需留意個人帳戶資金狀況，避免因餘額不足導致申購失敗。

流程項目 關鍵日期 注意事項
申購截止日 2026/03/27 受理申購最後一天
扣款日 2026/03/30 帳戶需備足 102,070 元
抽籤日 2026/03/31 揭曉中籤幸運兒
退款日 2026/04/01 未中籤者退回本金與工本費
撥券日 2026/04/08 中籤者股票正式匯入集保帳戶
💡 申購注意事項：小心興櫃價差波動

投資人參與泰宗申購前應留意，泰宗目前仍於興櫃掛牌，股價波動幅度通常較上市櫃股票大。雖然目前潛在獲利豐厚，但最終獲利仍須以 4 月 8 日撥券日當天的市場價格為準。此外，交割帳戶須於 3 月 30 日凌晨前存入足額申購款 10萬2,000 元，以及 20 元處理費與 50 元郵寄工本費，合計共 10萬2,070 元

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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