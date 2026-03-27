京華城案一審宣判震撼市場，威京集團旗下鼎越公司遭台北地方法院判決沒收高達 121 億餘元。作為母公司的中石化（1314）首當其衝，除了必須面對今年分期償還 30 億元聯貸的死線壓力，還得提防寶佳集團在市場上伺機而動的經營權爭奪戰。面對內外夾殺，法人直指，中石化手中握有的千億土地資產，將是突圍解套的唯一關鍵。
鼎越遭宣告沒收 121 億，中石化重申營運正常
台北地方法院針對京華城案宣判，重判柯文哲、應曉薇及威京集團主席沈慶京等人，並宣告沒收鼎越公司達 121 億 545 萬餘元。對此，母公司中石化隨即發布重訊，強調目前尚未取得完整判決書，待收到後將徵詢律師意見，依法採取必要法律程序以維護股東權益。中石化也重申，願遵照法院最終判決結果辦理 20% 容積獎勵，且目前公司財務、營運皆屬正常。
聯貸案展延死線逼近，分期償還 30 億成壓力測試
受京華城土地遭法院扣押影響，鼎越的京華廣場聯貸案還款期程大受衝擊。去年（2025）11月，該聯貸案驚險取得銀行團同意展延一年，但條件是必須在今年分期償還共計 30 億元的借款。依據協議，還款時程分別為 3 月 31 日（5 億元）、6 月 30 日（10 億元）及 9 月 30 日（15 億元）。
為了落實對債權金融機構的承諾，中石化當時表示將規劃處分高雄前鎮區等地的土地資產，以此償還借款並充實營運資金、強化財務穩健。
寶佳強勢大買中工持股，意在中石化龐大資產
中石化不僅面臨資金調度的燃眉之急，其背後龐大的土地資產更引來市場大鱷覬覦。寶佳集團（寶佳機構）於去年底透過旗下投資公司大舉買進同屬威京集團的中華工程（中工 2515）股票，持股已逾 16.6%。市場普遍解讀，寶佳此舉「意在中石化」，企圖藉由發動經營權爭奪戰，活化中石化全台超過 80 萬坪的雄厚資產，相關併購行動也引發個股股價與成交量大幅波動。
法人點破解套王道：盡快處分土地變現
面對鉅額沒收金與經營權風暴，根據《自由時報》報導，法人分析指出，中石化在台土地總持有量約 80 多萬坪，粗估市值介於 600 億元至 1000 億元之間，資產底氣深厚，不至於走向倒閉。然而，中石化去年稅後虧損近 30 億元，若銀行團因弊案而「雨天收傘」緊縮銀根，仍存在財務風險。
法人認為，中石化最有價值的資產位於高雄亞灣特區，只要能盡速順利處分這些土地資產，自然能化解眼前的財務危機。而近期最具指標性的觀察點，正是 3 月 31 日鼎越能否順利償還聯貸案的首筆 5 億元，若能過關，短期內爆發財務問題的機率就不大。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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台北地方法院針對京華城案宣判，重判柯文哲、應曉薇及威京集團主席沈慶京等人，並宣告沒收鼎越公司達 121 億 545 萬餘元。對此，母公司中石化隨即發布重訊，強調目前尚未取得完整判決書，待收到後將徵詢律師意見，依法採取必要法律程序以維護股東權益。中石化也重申，願遵照法院最終判決結果辦理 20% 容積獎勵，且目前公司財務、營運皆屬正常。
受京華城土地遭法院扣押影響，鼎越的京華廣場聯貸案還款期程大受衝擊。去年（2025）11月，該聯貸案驚險取得銀行團同意展延一年，但條件是必須在今年分期償還共計 30 億元的借款。依據協議，還款時程分別為 3 月 31 日（5 億元）、6 月 30 日（10 億元）及 9 月 30 日（15 億元）。
為了落實對債權金融機構的承諾，中石化當時表示將規劃處分高雄前鎮區等地的土地資產，以此償還借款並充實營運資金、強化財務穩健。
中石化不僅面臨資金調度的燃眉之急，其背後龐大的土地資產更引來市場大鱷覬覦。寶佳集團（寶佳機構）於去年底透過旗下投資公司大舉買進同屬威京集團的中華工程（中工 2515）股票，持股已逾 16.6%。市場普遍解讀，寶佳此舉「意在中石化」，企圖藉由發動經營權爭奪戰，活化中石化全台超過 80 萬坪的雄厚資產，相關併購行動也引發個股股價與成交量大幅波動。
法人點破解套王道：盡快處分土地變現
面對鉅額沒收金與經營權風暴，根據《自由時報》報導，法人分析指出，中石化在台土地總持有量約 80 多萬坪，粗估市值介於 600 億元至 1000 億元之間，資產底氣深厚，不至於走向倒閉。然而，中石化去年稅後虧損近 30 億元，若銀行團因弊案而「雨天收傘」緊縮銀根，仍存在財務風險。
法人認為，中石化最有價值的資產位於高雄亞灣特區，只要能盡速順利處分這些土地資產，自然能化解眼前的財務危機。而近期最具指標性的觀察點，正是 3 月 31 日鼎越能否順利償還聯貸案的首筆 5 億元，若能過關，短期內爆發財務問題的機率就不大。
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