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鼎越遭宣告沒收 121 億，中石化重申營運正常

▲威京集團主席沈慶京昨（26）日獲准交保。儘管暫時重獲自由，但面對一審 10 年重刑，以及旗下鼎越今年步步進逼的 30 億元聯貸還款死線，集團的資金調度與難關才正要開始。（圖／記者葉政勳攝）

聯貸案展延死線逼近，分期償還 30 億成壓力測試

▲中石化與子公司鼎越去年 11 月曾赴證交所召開重訊記者會，宣布京華廣場聯貸案驚險獲展延一年。如今 3 月底的首筆 5 億元還款期限迫在眉睫，中石化能否順利過關，已成為市場緊盯的財務壓力測試指標。圖為資料照。（圖／中石化提供）

寶佳強勢大買中工持股，意在中石化龐大資產

法人點破解套王道：盡快處分土地變現

京華城案一審宣判震撼市場，威京集團旗下鼎越公司遭台北地方法院判決沒收高達 121 億餘元。作為母公司的中石化（1314）首當其衝，除了必須面對今年分期償還的死線壓力，還得提防寶佳集團在市場上伺機而動的經營權爭奪戰。面對內外夾殺，法人直指，中石化手中握有的，將是突圍解套的唯一關鍵。台北地方法院針對京華城案宣判，重判柯文哲、應曉薇及威京集團主席沈慶京等人，並宣告沒收鼎越公司達 121 億 545 萬餘元。對此，母公司中石化隨即發布重訊，強調目前尚未取得完整判決書，待收到後將徵詢律師意見，依法採取必要法律程序以維護股東權益。中石化也重申，願遵照法院最終判決結果辦理，且目前公司受京華城土地遭法院扣押影響，鼎越的京華廣場聯貸案還款期程大受衝擊。去年（2025）11月，該聯貸案驚險取得銀行團同意展延一年，但條件是必須在。依據協議，還款時程分別為 3 月 31 日（5 億元）、6 月 30 日（10 億元）及 9 月 30 日（15 億元）。為了落實對債權金融機構的承諾，中石化當時表示將，以此償還借款並充實營運資金、強化財務穩健。中石化不僅面臨資金調度的燃眉之急，其背後龐大的土地資產更引來市場大鱷覬覦。寶佳集團（寶佳機構）於去年底透過旗下投資公司大舉買進同屬威京集團的中華工程（中工 2515）股票，。市場普遍解讀，寶佳此舉「」，企圖藉由發動經營權爭奪戰，活化中石化的雄厚資產，相關併購行動也引發個股股價與成交量大幅波動。面對鉅額沒收金與經營權風暴，根據《自由時報》報導，法人分析指出，中石化在台土地總持有量約 80 多萬坪，粗估，資產底氣深厚，不至於走向倒閉。然而，中石化去年稅後，若銀行團因弊案而「雨天收傘」，仍存在財務風險。法人認為，中石化最有價值的資產位於，只要能盡速順利處分這些土地資產，自然能化解眼前的財務危機。而近期最具指標性的觀察點，正是 3 月 31 日鼎越能否順利償還聯貸案的首筆 5 億元，若能過關，短期內爆發財務問題的機率就不大。