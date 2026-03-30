面對日益複雜的國際局勢與能源轉型挑戰，台灣如何在國防安全與能源政策之間做出明智抉擇，成為社會關注焦點。《NOWNEWS今日新聞》 將攜手華府哈德遜智庫研究員許毓仁，舉辦專題座談會《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》，帶領與會者深入了解台灣未來的戰略與能源方向。
近期許毓仁在華府與美國國會及行政部門交流時指出，美方評估中國在 2027 年直接對台動武的機率雖不高，但這並不代表北京已放棄犯台意圖。更危險的是，北京可能因此獲得更多時間，逐步累積條件，並伺機利用台灣內部政治分歧與外部分心，對台灣形成戰略壓力。他強調：「時間窗口不在台灣這一邊」，警告再卡國防預算恐成川習會籌碼，呼籲台灣應加速通過務實可行的國防預算，確保防衛韌性。
許毓仁亦特別提醒，無人機、無人船與監偵感測裝備等不對稱戰力，是現階段台灣防衛最迫切、最具成本效益的項目，排除這些裝備將削弱台灣生存能力。此外，他分析近期國防特別預算案存在高度不可行性，並提出具體建議，包括建立「快速通道清單」以優先採購最急迫裝備，以及加強美台技術轉移與本土產線維護。
許毓仁曾是第九屆國民黨不分區立委，2020年卸任後赴美擔任訪問學者，並在2024年加入華府著名智庫哈德遜研究所擔任客座研究員，對美中台三方角力有深刻觀察。在中東戰火方興未艾、全球能源拉警報，以及5月川習會之際，台灣在國防與能源確保息息相關，民眾更應理解台灣面臨的現實挑戰與關鍵抉擇。NOWNEWS期盼促進理性討論，讓每一位關心國防安全與能源政策的公民都能找到自己的思考方向。
【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】
NOWNEWS與華府哈德遜智庫研究員許毓仁將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全與能源路線的現實考驗》論壇，邀請特別嘉賓：美國哈德遜研究所資深研究員 許毓仁、美國民主防衛基金會網路與技術創新中心資深主任 Mark Montgomery、美國胡佛研究所政策研究員 David Fedor、美國哈德遜研究所資深研究員 Michael Sobolik、美國哈德遜研究所資深研究員 Riley Walters、前行政院政委 鄧振中、東海大學政治系教授 邱師儀、中央大學經濟系教授 吳大任等專家，剖析在國際局勢快速變動與地緣政治風險升溫的當下，台灣同時面臨「國防」與「能源安全」兩大議題，並結合戰略、經貿與社會面向深入探討。（來賓陸續邀約中，請依最終行前通知信名單為主）
⏰手刀報名：https://www.accupass.com/go/USTW
● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00
●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）
● 詳情請來信洽詢crossroad@nownews.com
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許毓仁亦特別提醒，無人機、無人船與監偵感測裝備等不對稱戰力，是現階段台灣防衛最迫切、最具成本效益的項目，排除這些裝備將削弱台灣生存能力。此外，他分析近期國防特別預算案存在高度不可行性，並提出具體建議，包括建立「快速通道清單」以優先採購最急迫裝備，以及加強美台技術轉移與本土產線維護。
許毓仁曾是第九屆國民黨不分區立委，2020年卸任後赴美擔任訪問學者，並在2024年加入華府著名智庫哈德遜研究所擔任客座研究員，對美中台三方角力有深刻觀察。在中東戰火方興未艾、全球能源拉警報，以及5月川習會之際，台灣在國防與能源確保息息相關，民眾更應理解台灣面臨的現實挑戰與關鍵抉擇。NOWNEWS期盼促進理性討論，讓每一位關心國防安全與能源政策的公民都能找到自己的思考方向。
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