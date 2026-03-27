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▲根據聯徵中心與住商機構資料顯示，2025年40至50歲中年房貸族占比攀升至31.1%歷史新高，反映出2026房市購屋年齡遞延與投降買盤湧現的現況。（圖／住商機構提供）

全台房價漲勢不歇，2026房市購屋年齡遞延現象顯著。根據聯徵中心最新統計，40至50歲「中年房貸族」占比升至31.1%創新高，這群觀望10年卻等不到跌價的投降買盤已成市場主力 。專家提醒，大齡進場須注意一項銀行內規的「隱藏門檻」，避免每月的房貸負擔飆升 。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，全台房價高漲導致薪資漲幅難以跟上，民眾需花費更長時間累積頭期款 。此外，現代人晚婚、晚育的趨勢，讓許多30多歲的族群選擇租屋或與長輩同住，短期內無置產需要 。數據顯示，30至40歲購屋主力占比已從2012年的37.3%下滑至2025年的34.8%，反觀40至50歲的中年族群則創下31.1%的新高紀錄 。賴志昶進一步表示，許多年輕購屋人觀望多年，期待市場跌價，最終眼看房價跌幅有限甚至持續上漲，當進入40歲關卡因換屋或獨立需求被迫進場，這類長達10年的觀望型買盤即是將40至50歲占比推向高峰的投降買盤 。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則提醒，40歲以上購屋族雖具備較穩定的經濟基礎，但在申請房貸時需特別留意銀行內規 。多數銀行核貸時存在「貸款年限＋借款人年齡不得超過75或80」的限制 。若購屋者在45歲才首度置產，銀行基於風險評估，可能無法核發長達30至40年的貸款年限 。徐佳馨強調，還款年限縮短將直接加大每月的還款壓力，大齡購屋族在進場前務必精算現金能力並多方比較專案，以確保能順利成家 。